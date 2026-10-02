‘Gears of War: E-Day’ è disponibile in accesso anticipato dal 1° ottobre, ma il solo abbonamento Game Pass non basta. Servono la Premium Edition oppure il Premium Upgrade: il lancio generale è fissato al 6 ottobre, alle 17 in Italia.

Avere Gears of War: E-Day incluso in Game Pass e poterlo avviare prima dell’uscita sono due cose diverse. Il nuovo capitolo della saga è disponibile in accesso anticipato dal 1° ottobre 2026 per chi possiede la Premium Edition e per gli abbonati Game Pass che hanno acquistato il Premium Upgrade. Il solo abbonamento, anche Ultimate, non comprende i cinque giorni di anticipo. Chi vuole giocare attraverso Game Pass Ultimate o PC Game Pass, senza acquistare l’upgrade, deve invece aspettare il 6 ottobre, giorno del lancio generale. La presenza del gioco nel catalogo al debutto non estende automaticamente agli abbonati i vantaggi dell’edizione Premium.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Chi può giocare a E-Day in accesso anticipato

La Premium Edition comprende il gioco digitale e fino a cinque giorni di accesso anticipato, oltre ai contenuti aggiuntivi indicati da Xbox. È quindi l’edizione che permette di iniziare prima del lancio del 6 ottobre. Il Premium Upgrade consente invece di ottenere i vantaggi Premium a chi dispone già dell’accesso al gioco base, anche attraverso un abbonamento compatibile. È un acquisto separato: non viene assegnato automaticamente a chi paga Game Pass.

LEGGI ANCHE: A ottobre PS Plus lascia alla PS4 un solo gioco

La distinzione è utile soprattutto per chi ha già scaricato il gioco e si chiede perché non riesca ad avviarlo. Prima del lancio generale, bisogna verificare di avere anche il diritto all’accesso anticipato: il download completato, da solo, non lo garantisce. Xbox ha infatti aperto le preinstallazioni il 29 settembre sia agli abbonati sia a chi aveva preordinato.

Quando si sblocca in Italia senza Premium Upgrade

Il lancio mondiale di Gears of War: E-Day è fissato al 6 ottobre 2026 alle 15 UTC, cioè alle 17 in Italia. È questo l’appuntamento da segnare per chi ha l’edizione standard o intende giocare con il solo abbonamento che include il titolo al debutto. Xbox conferma la disponibilità dal primo giorno con Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Chi sceglie questa modalità può quindi attendere l’uscita senza comprare l’upgrade per ottenere l’anticipo.

Su quali piattaforme è disponibile

Le piattaforme indicate nell’annuncio di lancio sono Xbox Series X|S, PC Windows e Steam; Xbox segnala inoltre il cloud gaming attraverso Game Pass Ultimate e GeForce NOW. Per scegliere quando iniziare, la domanda decisiva resta dunque quale accesso si possiede: con la Premium Edition o l’abbonamento accompagnato dal Premium Upgrade si può già entrare in gioco; con il solo Game Pass Ultimate o PC Game Pass, l’appuntamento è il 6 ottobre.

Foto: Dominic Santiago in Gears of War: E-Day. Immagine: The Coalition, via Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0.