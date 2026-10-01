La selezione PlayStation Plus di ottobre comprende tre titoli, ma solo ‘Earth Defense Force: World Brothers 2’ arriva anche su PS4. Dal 6 ottobre al 2 novembre si potranno aggiungere alla raccolta: ecco quali console servono e come funziona l’accesso con l’abbonamento.

Tre titoli nella selezione mensile, ma soltanto Earth Defense Force: World Brothers 2 è disponibile anche su PS4. Il riscatto comincia il 6 ottobre: ecco le piattaforme compatibili e come funziona l’accesso con l’abbonamento. I giochi mensili di PlayStation Plus di ottobre 2026 saranno riscattabili dal 6 ottobre al 2 novembre. La selezione comprende F1 25 e Hunt: Showdown 1896, entrambi disponibili su PS5, ed Earth Defense Force: World Brothers 2, disponibile su PS4 e PS5. Quest’ultimo è quindi l’unico dei tre titoli compatibile anche con PS4.

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PS Plus ottobre 2026: quale gioco arriva su PS4?

Per chi possiede ancora una PS4, la selezione dei giochi mensili PlayStation Plus di ottobre 2026 si restringe a un titolo: Earth Defense Force: World Brothers 2. L’annuncio pubblicato il 30 settembre distingue infatti le piattaforme: F1 25 e Hunt: Showdown 1896 sono proposti per PS5, mentre il nuovo capitolo di World Brothers arriva su entrambe le console.

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Il gioco porta la battaglia contro nemici giganteschi in un mondo costruito con un’estetica voxel, fatta di volumi e personaggi squadrati. Si compone una squadra di quattro combattenti, scegliendo tra quelli salvati durante l’avventura. Sono previste anche la cooperativa online fino a quattro giocatori e quella locale a schermo diviso per due.

Quando si possono riscattare i giochi di ottobre?

La disponibilità comincia martedì 6 ottobre e termina lunedì 2 novembre. Se nei primi giorni del mese i nuovi titoli non risultano ancora riscattabili attraverso Plus, quindi, il motivo è il calendario: l’annuncio precede l’apertura dell’offerta. Il 2 novembre è la scadenza per aggiungerli alla propria raccolta, non il termine entro cui completare le partite.

Quale abbonamento serve e come si aggiungono alla raccolta?

I giochi mensili sono un vantaggio di PlayStation Plus Essential, incluso anche nei piani Extra e Premium. Per questa selezione, dunque, basta il piano Essential: non serve passare a un livello superiore. Su PS4, il percorso indicato dall’assistenza Sony parte dalla voce PlayStation Plus nella schermata delle funzioni. Da lì si selezionano Giochi mensili, si apre il titolo desiderato e si sceglie Aggiungi alla raccolta, quindi Scarica. Il download può essere avviato anche attraverso PlayStation App o browser.

È utile distinguere questa operazione dall’accesso al catalogo giochi di Extra e Premium, che costituisce un altro beneficio dell’abbonamento.

I giochi restano disponibili dopo il 2 novembre?

I titoli mensili riscattati si possono utilizzare durante l’abbonamento: la fine della finestra di ottobre non interrompe l’accesso. Se invece l’abbonamento scade, i giochi ottenuti attraverso questa formula non sono più disponibili, anche se già scaricati. Disattivare il rinnovo automatico lascia comunque attivi i vantaggi fino alla fine del periodo pagato.

Si tratta quindi di giochi inclusi nell’abbonamento, utilizzabili senza un acquisto separato. Per chi resta su PS4, l’appuntamento è con la Terra squadrata di World Brothers 2.