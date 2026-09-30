A dicembre su Paramount+ debutta ‘Knockout – Botte da comici’, nuovo comedy show sul ring condotto da Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca con le squadre guidate da Daniele Tinti e Stefano Rapone.

A dicembre Paramount+ lancerà KNOCKOUT – BOTTE DA COMICI, un nuovo comedy show che porta la comicità su un vero ring, trasformando le battute in colpi da KO in una sfida a squadre tutta da ridere.

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Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca alla conduzione

A guidare il programma ci sarà una coppia inedita: Diletta Leotta e Costantino della Gherardesca, per la prima volta insieme alla conduzione di un format comico. Puntata dopo puntata presenteranno le sfide tra le due squadre e gli ospiti speciali che saliranno sul ring.

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In KNOCKOUT – BOTTE DA COMICI i comici si affrontano in prove sempre diverse, tra creatività, improvvisazione e colpi di scena. A guidare le due squadre saranno Daniele Tinti e Stefano Rapone, tra gli stand up comedian più noti della scena italiana e conduttori di Tintoria, uno dei podcast comedy più seguiti del momento. Sarà il pubblico in studio, round dopo round, a decretare la squadra vincitrice e i campioni del torneo.

Un format internazionale adattato per l’Italia

KNOCKOUT – BOTTE DA COMICI è prodotto da Stand by Me ed è l’adattamento italiano per Paramount+ del format olandese Knockout Champs, nato come evoluzione televisiva del format digitale Accepteer de Punchline. Il programma porta sullo schermo un mix di stand up, gara e intrattenimento dal vivo pensato per il pubblico dello streaming.

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Foto: Ufficio Stampa