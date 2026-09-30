La serie DC con Kyle Chandler e Aaron Pierre è arrivata su HBO Max: ecco quando escono le otto puntate.
La prima stagione di Lanterns conta otto episodi, distribuiti con cadenza settimanale su HBO Max. Il calendario riportato qui sotto indica il 5 ottobre per l’ottavo e ultimo episodio in Italia: ecco tutte le date delle puntate.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Quando escono gli episodi di Lanterns
Questo è il calendario completo della prima stagione:
- episodio 1: 17 agosto;
- episodio 2: 24 agosto;
- episodio 3: 31 agosto;
- episodio 4: 7 settembre;
- episodio 5: 14 settembre;
- episodio 6: 21 settembre;
- episodio 7: 28 settembre;
- episodio 8: 5 ottobre.
Creata da Chris Mundy, Damon Lindelof e Tom King, Lanterns segue la nuova recluta John Stewart, interpretata da Aaron Pierre, e il veterano Hal Jordan, al quale presta il volto Kyle Chandler. I due poliziotti intergalattici vengono coinvolti in un misterioso omicidio nel cuore degli Stati Uniti.
LEGGI ANCHE: Ted Lasso torna a Richmond, un mercoledì alla volta
La serie prende però una direzione visiva diversa rispetto all’immaginario cosmico tradizionalmente associato alle Lanterne Verdi. Gli anelli, i poteri e la mitologia DC restano sullo sfondo, mentre in primo piano compaiono strade polverose, motel, uniformi e paesaggi rurali. Più che una classica avventura di supereroi, almeno nell’aspetto, Lanterns si presenta come un poliziesco americano attraversato da improvvisi bagliori verdi.