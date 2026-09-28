Un nuovo albo illustrato guida bambini e famiglie alla scoperta dell’Ara Pacis Augustae: le voci del Tevere, del Campo Marzio e di Gaio Cesare raccontano storia, mito e natura del monumento.

Far nascere nei ragazzi e nelle loro famiglie una familiarità nuova con l’Ara Pacis Augustae: è questo l’obiettivo di Ara Pacis. Le voci di una storia, il libro illustrato scritto da Cristiana Pezzetta e illustrato da Gioia Marchegiani per la collana PIPPO Piccola Pinacoteca Portatile, pubblicato dalla casa editrice Topipittori in collaborazione con la Sovrintendenza Capitolina.

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Attraverso testi e immagini strettamente intrecciati, l’albo accompagna i giovani lettori in un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di uno dei monumenti più significativi della Roma antica, restituendone il fascino originario e aprendo una porta immaginativa sul suo paesaggio, i suoi protagonisti e i suoi miti.

Le voci del Tevere, del Campo Marzio e di Gaio Cesare

Protagoniste del racconto sono le voci dei luoghi e delle figure storiche che hanno visto nascere, scomparire e poi riemergere l’altare dedicato alla dea Pace. La prima è quella del Tevere, voce d’acqua che ricorda la nascita della dinastia di Ottaviano Augusto e del mito di Roma; la seconda è la voce del Campo Marzio, un tempo grande pianura verde dove l’altare sorgeva immerso nella natura.

La Natura stessa, così magistralmente rappresentata nel celebre fregio vegetale e nei rilievi del monumento, torna a vivere nelle illustrazioni colorate, che suggeriscono ai lettori l’aspetto originario di un complesso oggi percepito come interamente bianco. La terza voce è quella di Gaio Cesare, nipote e figlio adottivo di Augusto, uno dei molti bambini presenti sul monumento: con parole semplici racconta la storia della propria famiglia e guida il lettore nel rito del sacrificio alla dea Pace, evocando anche il vicino Mausoleo dove riposa il padre.

In chiusura, ancora una volta, il Tevere riprende la parola: il suo fluire continuo bagna un Campo Marzio trasformato, rievoca l’oblio dell’altare in antico, la riscoperta moderna e la valorizzazione contemporanea dell’Ara Pacis, intrecciando memoria storica e sguardo sul presente.

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Laboratori e visite in museo con autrice e illustratrice

A partire dal 3 ottobre, la Sovrintendenza Capitolina propone due appuntamenti speciali e gratuiti al Museo dedicati ai giovani lettori e alle loro famiglie, con attività a cura dell’autrice Cristiana Pezzetta e dell’illustratrice Gioia Marchegiani. Le iniziative, su prenotazione, invitano a lasciarsi ispirare dalle storie e dalle immagini del libro direttamente davanti al monumento.

Durante gli incontri, bambini e ragazzi andranno alla scoperta dei tanti protagonisti umani, vegetali e animali scolpiti sulle pareti di marmo, e delle modalità con cui si svolgeva la festa dedicata alla dea Pace. Il percorso si conclude con un laboratorio di disegno, in cui i partecipanti si esercitano a restituire le specie vegetali scolpite sull’Ara Pacis, trasformando l’osservazione dei rilievi in un momento creativo e personale.

Le attività sono gratuite con pagamento del biglietto di ingresso al museo secondo la tariffazione vigente; l’ingresso è invece gratuito per i possessori della MIC card, la tessera che permette di accedere ai Musei Civici di Roma per dodici mesi.

Le autrici tra archeologia, illustrazione e natura

La scrittura di Cristiana Pezzetta nasce da una lunga esperienza nel campo dell’archeologia e della storia delle religioni, unita a una profonda attenzione per la letteratura per l’infanzia. Dopo gli studi in Archeologia del Vicino Oriente Antico e l’attività accademica, ha scelto di dedicarsi ai libri per ragazzi, firmando albi e romanzi spesso legati al mito e alla storia antica, già esplorati anche in altri titoli pubblicati con Topipittori.

Le illustrazioni di Gioia Marchegiani, illustratrice e pittrice formata all’Istituto Europeo di Design di Roma, portano nel progetto il suo sguardo attento alla natura e alla didattica artistica. Con l’associazione Semidicarta, fondata insieme a Pezzetta, conduce laboratori e sessioni pittoriche en plein air, convinta che i libri illustrati possano veicolare contenuti importanti e favorire un rapporto rispettoso con se stessi, con gli altri e con l’ambiente.

Insieme, testo e immagini fanno dell’Ara Pacis un luogo vivo e narrante, in cui i giovani lettori possono riconoscere voci, storie e dettagli capaci di rendere il patrimonio archeologico un compagno di viaggio quotidiano, dentro e fuori dal museo.

Foto: Ufficio Stampa