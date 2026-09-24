Con un toccante post Alberto Angela motiva la decisione

Il Parco archeologico del Colosseo resta chiuso al pubblico anche giovedì 24 settembre 2026, in segno di lutto per la morte di Andrea Moretti, l’operaio specializzato di 22 anni precipitato da circa dieci metri mentre lavorava all’interno dell’Anfiteatro Flavio. La tragedia, avvenuta nella notte tra il 22 e il 23 settembre durante gli interventi per il nuovo impianto di illuminazione del monumento, ha portato prima alla sospensione degli ingressi e poi al rinvio di alcuni degli appuntamenti previsti nei giorni successivi.

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Moretti, operaio rocciatore originario di Tottea, frazione di Crognaleto in provincia di Teramo, era impegnato in un intervento in quota tra il secondo e il terzo anello del Colosseo. Secondo quanto emerso dalle prime verifiche, sarebbe stato trovato con l’imbracatura indossata ma senza la fune agganciata. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, al momento contro ignoti, e ha disposto accertamenti tecnici per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Quando è stato chiuso il Colosseo

La chiusura è stata disposta dal ministro della Cultura Alessandro Giuli già nella notte, ma è stata attuata in maniera controllata dopo la gestione del primo turno di visita. Secondo la comunicazione ufficiale del PArCo, il 23 settembre sono stati cancellati tutti gli ingressi programmati dalle ore 10.30 fino alla fine della giornata. La scelta di non interrompere immediatamente gli accessi è stata motivata con la necessità di evitare una concentrazione improvvisa all’esterno del monumento delle migliaia di visitatori già presenti per il primo turno.

La chiusura è stata poi prorogata a tutta la giornata del 24 settembre e riguarda non soltanto il Colosseo, ma i siti del Parco archeologico del Colosseo. Per le visite del 23 interessate dalla chiusura e per quelle del 24 sono previsti rimborsi automatici, senza necessità di presentare richieste individuali. Il PArCo specifica inoltre che il provvedimento resta valido “fino a nuova disposizione” del ministro della Cultura.

Al momento, dunque, l’ultima chiusura ufficialmente confermata riguarda il 24 settembre. Non risulta ancora una comunicazione ufficiale che consenta di affermare con certezza che il Parco riaprirà il 25 settembre. Sul sito del PArCo resta invece pubblicato il programma delle Giornate Europee del Patrimonio del 26 e 27 settembre.

Rinviato “CRASH: Particelle Elementari” alla Basilica di Massenzio

Tra le conseguenze della tragedia c’è anche il rinvio di “CRASH: Particelle Elementari”, l’evento di Loffredo Foundation for Arts & Inclusion e Iconic Art System previsto per venerdì 25 settembre alla Basilica di Massenzio. La serata avrebbe dovuto ospitare alle 20.30 il live act di Paola Minaccioni, in dialogo con le opere di Angelo Accardi, Daniele Accossato, Luca Bellandi, Marco Grasso e Pedro Perdomo. Il programma originario prevedeva poi l’installazione dal 26 settembre al 2 ottobre.

Gli organizzatori hanno comunicato il rinvio a data da destinarsi «in segno di lutto e di rispetto» per la morte di Andrea Moretti. La nuova data sarà annunciata successivamente e, secondo quanto anticipato dal presidente della Fondazione Giuseppe Loffredo, la serata sarà dedicata al ricordo del giovane operaio.

Alberto Angela e Rai rinviano lo speciale su Giulio Cesare

Si ferma anche la serata-evento di Alberto Angela dedicata a Giulio Cesare, che sarebbe dovuta andare in onda su Rai1 domenica 27 settembre. Rai e Angela hanno deciso di sospendere le riprese e rinviare la trasmissione a data da destinarsi dopo la morte del ventiduenne.

Nel suo messaggio, Alberto Angela ha ricordato la giovane età di Moretti e richiamato il tema della sicurezza sul lavoro. «Nessun lavoro dovrebbe costare la vita», ha scritto il divulgatore, spiegando che Andrea aveva l’età dei suoi figli e auspicando che il suo ricordo si traduca anche in un impegno concreto perché chi lavora possa tornare ogni sera dalla propria famiglia.