Dopo il successo della scorsa stagione, il recital ‘Raffaella! Sognando la Carrà’ con Beatrice Baldaccini torna nei teatri italiani per la stagione 2026-2027, tra musica, danza e omaggi alla diva.

Dopo il successo della precedente stagione, torna nei teatri italiani Raffaella! Sognando la Carrà, il recital teatrale prodotto da Nuovo Teatro Verdi Srl e dedicato a una delle figure più amate e rivoluzionarie dello spettacolo italiano, Raffaella Carrà. Un omaggio in forma di recital che intreccia musica, danza e teatro per raccontare la diva dal celebre caschetto biondo.

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Cast creativo, regia e calendario della tournée

Protagonista in scena è Beatrice Baldaccini, diretta da Gabriele Colferai, con la direzione artistica di Claudia Campolongo e le coreografie di Angelo Di Figlia. Lo spettacolo partirà il 16 ottobre dal Teatro Verdi di Montecatini Terme, per poi toccare alcune tra le principali città italiane nella stagione 2026-2027, tra cui Bologna, Verona, Mestre, Venaria Reale, Firenze, Varese, Legnano, Milano, Ferrara, Roma, Mantova, Conegliano e Alessandria.

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Un viaggio emozionale nell’eredità di Raffaella Carrà

Già apprezzato dal pubblico nella passata stagione, Raffaella! Sognando la Carrà ripercorre alcuni dei momenti più iconici della straordinaria carriera di Raffaella, celebrandone talento, libertà espressiva e carisma. Attraverso i suoi più grandi successi musicali, coreografie originali e una narrazione che alterna leggerezza ed emozione, il recital restituisce l’energia e l’umanità di un vero fenomeno culturale, capace di attraversare generazioni diverse restando sempre contemporaneo.

I biglietti per le date in calendario sono disponibili sulle principali piattaforme di ticketing autorizzate, tra cui TicketOne e Vivaticket, oltre che nei punti vendita e circuiti locali indicati dall’organizzazione. Le repliche toccheranno, tra le altre, il Teatro Duse di Bologna, il Teatro Nuovo di Verona e Ferrara, il Teatro Olimpico di Roma, il Teatro Sociale di Mantova, il Teatro Accademia di Conegliano e il Teatro Alessandrino di Alessandria.

Per restare aggiornati su contenuti, immagini e novità legate allo spettacolo è attivo anche il canale Instagram ufficiale dedicato all’omaggio a Raffaella Carrà, che accompagna il tour con dietro le quinte e materiali esclusivi.

Foto: Ufficio Stampa