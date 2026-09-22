La doppiatrice e content creator Arianna Craviotto debutta nei teatri italiani con lo spettacolo ‘Arianna fra le voci’: un tour 2026-2027 tra doppiaggio, imitazioni, canto e immaginario pop.
Dopo il successo online e in televisione, la doppiatrice e content creator Arianna Craviotto arriva per la prima volta a teatro con lo spettacolo Arianna fra le voci. Il tour, in programma per la stagione 2026-2027, porterà l’artista nei principali teatri italiani con uno show che unisce doppiaggio, imitazioni, canto, disegno e scrittura.
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Date del tour 2026-2027
La tournée partirà il 10 ottobre 2026 dal Teatro Condominio Vittorio Gassman di Gallarate e proseguirà toccando Montecatini Terme, Roma, Napoli, Verona, Milano, Pescara, Venaria, Bitritto e Trieste fino al 18 aprile 2027. Un calendario fitto di appuntamenti che permetterà alla community di Arianna di incontrarla dal vivo in tutta Italia.
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Uno spettacolo tra doppiaggio, web e immaginario pop
Arianna fra le voci è pensato come un viaggio leggero e colorato nel mondo del doppiaggio e dei personaggi iconici che hanno reso Arianna un punto di riferimento sui social. Sul palco ritroveremo le sue celebri imitazioni e il format Arianna fa le voci, con cui ha reinterpretato i mondi Disney e l’universo di Harry Potter su Instagram, TikTok e YouTube, trasformando la voce in uno strumento di gioco, racconto e coinvolgimento del pubblico.
Creatività a 360 gradi e un tour per tutte le età
In scena Arianna metterà in mostra non solo le sue doti di doppiatrice e attrice, ma anche la passione per il canto, il disegno e la scrittura, già esplorata nel romanzo d’esordio Il segreto della bussola magica pubblicato nel 2023. Lo spettacolo, scritto da Simone Fisti, Alessio Fusi e Matteo di Venere con la regia di Andrea Cecchi, punta a essere un’esperienza intergenerazionale, capace di parlare ai più giovani e alle famiglie con ironia, leggerezza ed emozione condivisa.
Prodotto da Nuovo Teatro Verdi e realizzato in collaborazione con brandstories entertainment-first Studio e Studio WooW, il tour conferma il percorso di Arianna Craviotto come protagonista della nuova scena tra social media, televisione e palcoscenico, portando finalmente dal vivo l’energia che l’ha fatta amare dal web.
Foto: Ufficio Stampa