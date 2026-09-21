L’Hanbok coreano arriva alla Milano Fashion Week 2026 con ‘CONTEMPORARY KOREAN HERITAGE – HANBOK Collective’: cinque brand tra tradizione e design globale.

Dal 22 settembre al 6 ottobre 2026 l’Hanbok, abito tradizionale coreano reinterpretato in chiave contemporanea, diventa protagonista a Milano e Parigi con l’evento internazionale CONTEMPORARY KOREAN HERITAGE – HANBOK Collective. La campagna, promossa dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea in collaborazione con la Korea Craft & Design Foundation, punta a far dialogare la tradizione tessile coreana con il mercato globale della moda.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Cinque brand di Hanbok alla conquista della moda globale

Cuore del progetto sono cinque brand emergenti della moda coreana – LEESLE, Mureut, ONDATA, SINSEOUL e HAPPLY – selezionati per competitività e potenziale di espansione internazionale. Le loro collezioni fondono linee, volumi e codici estetici dell’Hanbok tradizionale con tessuti, tagli e dettagli pensati per il pubblico globale, mostrando come questo capo possa diventare un nuovo contenuto di punta dell’industria fashion.

LEGGI ANCHE: Tutankhamon a Bologna, la tomba del faraone rivive a Palazzo Belloni tra tesori e realtà virtuale

Sinergia con la Milano Fashion Week e focus sul B2B

La tappa milanese, organizzata in concomitanza con la Milano Fashion Week, si articola tra Palazzo Isimbardi e lo STUDIO ZETA SHOWROOM. Qui buyer, stampa e professionisti della moda possono scoprire le collezioni nei dettagli, partecipare a presentazioni dedicate e a momenti di networking. Il format va oltre la semplice esposizione: sono previsti incontri B2B one-to-one con distributori internazionali e buyer selezionati, con l’obiettivo di generare accordi commerciali concreti e inserimenti nei canali distributivi esteri.

Un ponte verso Parigi e i mercati internazionali

Dopo Milano, il progetto prosegue a Parigi dal 1° al 6 ottobre durante la Paris Fashion Week, con uno showroom all’Hôtel Marcel-Dassault riservato ai due brand che avranno ottenuto i migliori risultati in termini di vendite e sviluppo. In questo modo la campagna costruisce un percorso continuo tra due capitali mondiali della moda, rafforzando la rete di relazioni tra brand di Hanbok, buyer, distributori e stampa e contribuendo a consolidare l’Hanbok come simbolo rappresentativo della K-Culture e della K-Fashion nel mondo.

Foto: Ufficio Stampa