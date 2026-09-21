L’Hanbok coreano arriva alla Milano Fashion Week 2026 con ‘CONTEMPORARY KOREAN HERITAGE – HANBOK Collective’: cinque brand tra tradizione e design globale.
Dal 22 settembre al 6 ottobre 2026 l’Hanbok, abito tradizionale coreano reinterpretato in chiave contemporanea, diventa protagonista a Milano e Parigi con l’evento internazionale CONTEMPORARY KOREAN HERITAGE – HANBOK Collective. La campagna, promossa dal Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della Repubblica di Corea in collaborazione con la Korea Craft & Design Foundation, punta a far dialogare la tradizione tessile coreana con il mercato globale della moda.
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Cinque brand di Hanbok alla conquista della moda globale
Cuore del progetto sono cinque brand emergenti della moda coreana – LEESLE, Mureut, ONDATA, SINSEOUL e HAPPLY – selezionati per competitività e potenziale di espansione internazionale. Le loro collezioni fondono linee, volumi e codici estetici dell’Hanbok tradizionale con tessuti, tagli e dettagli pensati per il pubblico globale, mostrando come questo capo possa diventare un nuovo contenuto di punta dell’industria fashion.
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Sinergia con la Milano Fashion Week e focus sul B2B
La tappa milanese, organizzata in concomitanza con la Milano Fashion Week, si articola tra Palazzo Isimbardi e lo STUDIO ZETA SHOWROOM. Qui buyer, stampa e professionisti della moda possono scoprire le collezioni nei dettagli, partecipare a presentazioni dedicate e a momenti di networking. Il format va oltre la semplice esposizione: sono previsti incontri B2B one-to-one con distributori internazionali e buyer selezionati, con l’obiettivo di generare accordi commerciali concreti e inserimenti nei canali distributivi esteri.
Un ponte verso Parigi e i mercati internazionali
Dopo Milano, il progetto prosegue a Parigi dal 1° al 6 ottobre durante la Paris Fashion Week, con uno showroom all’Hôtel Marcel-Dassault riservato ai due brand che avranno ottenuto i migliori risultati in termini di vendite e sviluppo. In questo modo la campagna costruisce un percorso continuo tra due capitali mondiali della moda, rafforzando la rete di relazioni tra brand di Hanbok, buyer, distributori e stampa e contribuendo a consolidare l’Hanbok come simbolo rappresentativo della K-Culture e della K-Fashion nel mondo.
Foto: Ufficio Stampa