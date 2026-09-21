Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano ospita Focus Live 2026, festival dedicato alle intelligenze tra spazio, neuroscienze, robotica, AI e attività per bambini.

Dal 23 al 25 ottobre 2026 il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano ospita la nona edizione di Focus Live, il festival del magazine Focus dedicato quest’anno al tema delle “Intelligenze”. Tre giorni di incontri, esperienze, laboratori e spettacoli per esplorare come esseri umani, animali, piante e tecnologie pensano, apprendono e trovano soluzioni.

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Dallo spazio alle neuroscienze: ospiti e temi del programma

Il festival si aprirà venerdì 23 ottobre con lo spazio al centro della scena grazie alla partecipazione di Luca Parmitano, in collegamento, e di Umberto Guidoni. Nel corso dei tre giorni gli appuntamenti attraverseranno neuroscienze, robotica, salute, intelligenza artificiale, musica, linguaggio, storia e rapporto tra corpo e tecnologia, mantenendo al centro la domanda che guida l’edizione 2026: quanti modi diversi esistono di essere intelligenti?

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Tra i tanti ospiti annunciati figurano, tra gli altri, il fisico Roberto Battiston, la neuroscienziata Michela Matteoli, il direttore scientifico dell’Istituto Italiano di Tecnologia Giorgio Metta, il bioingegnere Silvestro Micera, l’immunologa Maria Rescigno e il neurochirurgo Pietro Mortini. Accanto a loro, divulgatori e protagonisti della cultura come il teologo Paolo Benanti, lo scultore Jago, il divulgatore storico Guido Damini, la storica Laura Pepe, la prima Chief Information Officer del CERN Enrica Maria Porcari, il musicista Faso, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e molti altri esperti di scienza, salute, storia e comunicazione.

Esperienze interattive, serate speciali e attività per i più piccoli

Accanto agli incontri in auditorium, l’Experience Area offrirà oltre trenta installazioni, esperienze e laboratori interattivi che porteranno il pubblico dentro la scienza, tra tecnologia, ricerca e attività pensate per incuriosire e sorprendere. Tra gli appuntamenti speciali spicca “L’intelligenza del sabato sera”, una serata di scienza costruita con domande, sfide ed esperimenti che coinvolgeranno direttamente il pubblico insieme al comico Federico Basso e al comedian e speaker radiofonico Davide Damiani.

Grande spazio sarà dedicato anche ai più giovani con l’Area Kids di Focus Junior, pensata per bambini e ragazzi dai 4 ai 13 anni. In programma giochi, laboratori e spettacoli su matematica, scienze naturali e attività creative legate al manga e alla scrittura, oltre a incontri con ospiti come lo scrittore Davide Morosinotto, Geronimo Stilton, Marmò e la psicologa Roberta Tessaro. Nell’area “Giochi senza Wi-Fi” bambini e famiglie potranno cimentarsi con scacchi, giochi di logica e attività per allenare la mente.

Gli appuntamenti di Aspettando Focus Live e le informazioni pratiche

Il percorso verso il festival comincerà già dal 1° ottobre con “Aspettando Focus Live” alla Veneranda Biblioteca Ambrosiana di Milano, dove Massimo Polidoro accompagnerà il pubblico alla scoperta della mente di Leonardo da Vinci e del Codice Atlantico. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite. L’11 ottobre, alla Centrale dell’Acqua, sarà invece la volta dei più piccoli con un appuntamento di Focus Junior dedicato alla “Missione Acqua” di Geronimo Stilton.

Il programma di Focus Live 2026 è in costante aggiornamento: dal 7 ottobre il palinsesto completo e i link per prenotare l’ingresso gratuito saranno disponibili su live.focus.it, dove si potranno trovare tutte le informazioni utili per organizzare la visita al festival delle intelligenze a Milano.

Foto: Ufficio Stampa