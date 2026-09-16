Dal 17 settembre al 29 ottobre 2026 il giovedì romano cambia ritmo: a SpazioTempo arriva Tempo Comico, rassegna dedicata alla nuova scena comedy italiana tra stand up, collettivi e podcast dal vivo.

Dal 17 settembre al 29 ottobre 2026 il giovedì sera romano cambia ritmo con TEMPO COMICO, la rassegna che trasforma SpazioTempo, nel giardino dell’ex Circolo degli Artisti in via Casilina Vecchia 42, in una casa fissa per la comicità contemporanea. Curata da Do7 Factory, realtà tra le più attive nella produzione e distribuzione di show legati alla nuova comicità italiana, la rassegna porta sul palco alcuni dei nomi più interessanti della scena stand up e comedy nazionale.

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Una rassegna tra stand up, collettivi e podcast dal vivo

Per sette giovedì SpazioTempo diventa Tempo Comico: uno spazio dedicato alla nuova commedia made in Italy che intreccia stand up, teatro comico, format collettivi e podcast dal vivo. Sul palco si alternano comedian affermati e nuovi talenti emersi online e nei club, con un programma che punta a raccontare generazioni, linguaggi e stili diversi dell’intrattenimento contemporaneo, in uno dei luoghi più identitari della città di Roma.

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Dal debutto con Bardasse ad Adriano Moretti

Si parte giovedì 17 settembre con un opening a ingresso libero: alle 19.00 il giardino ospita lo show di Bardasse, collettivo che riunisce Simonetta Musitano, Danilo Caiano, Greta Campiglio, Claudia Tucci e Povera Crystal. Alle 21.00 apre ufficialmente la rassegna Adriano Moretti con lo spettacolo Listen to me, Adriano!, portato nei principali club e teatri italiani dopo il successo online costruito tra imitazioni, personaggi e osservazione del quotidiano.

Gabriele Piazza, Francesca Esposito, Mercomedy e Roma Comedy Club

Giovedì 24 settembre alle 21.00 è la volta di Gabriele Piazza, attore e creator che unisce recitazione, narrazione e stand up affrontando con ironia attivismo, identità e diritti civili. Il 1 ottobre tocca a Francesca Esposito, protagonista della nuova scena comica italiana con una comicità diretta e contemporanea capace di dialogare con pubblici di età diverse. L’8 ottobre arriva a SpazioTempo Mercomedy, uno dei format di stand up più seguiti in Italia, con una serata corale guidata da un MC e arricchita da special guest; il 15 ottobre una data speciale è dedicata alla scena romana con il Roma Comedy Club.

Emanuela Cappello e il gran finale con De Core Podcast

Giovedì 22 ottobre protagonista è Emanuela Cappello con lo spettacolo Non vi fa piangere, non vi fa ridere, non vi fa niente, sintesi di una comicità personale e riconoscibile, cresciuta tra formazione teatrale e contenuti social virali. A chiudere la prima edizione di Tempo Comico, il 29 ottobre alle 21.00, è De Core Podcast, il format di interviste dal vivo condotto da Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino, che trasforma la conversazione in intrattenimento attraversando musica, cinema, viaggi, cibo e sport.

Per l’opening del 17 settembre alle 19.00 l’ingresso è libero con prenotazione, mentre per tutte le altre serate i biglietti sono disponibili online e al botteghino; la prenotazione può essere effettuata tramite la piattaforma DICE al link indicato nel comunicato ufficiale della rassegna.

Foto: Ufficio Stampa