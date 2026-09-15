Mostre, visite guidate, passeggiate archeologiche e spettacoli al Planetario: tutti gli eventi culturali a Roma in programma dal 18 al 24 settembre 2026 promossi dalla Sovrintendenza.

Dal 18 al 24 settembre 2026 Roma propone un fitto calendario di appuntamenti tra arte contemporanea, archeologia, visite guidate e spettacoli astronomici. Il programma, promosso da Roma Capitale e dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, coinvolge musei, parchi archeologici e il Planetario di Roma, con iniziative per adulti, famiglie e bambini.

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Mostre e attività nei musei civici

Dal 19 settembre all’8 novembre 2026 il Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese ospita la tappa romana della mostra itinerante internazionale States of Uncertain Domesticities, con circa 30 opere tra video, pitture, sculture e installazioni dedicate al tema della casa e dell’abitare contemporaneo.

Nell’ambito del programma “Roma, la tua guida culturale”, per il ciclo aMICi e aMICi Kids, il Museo dell’Ara Pacis propone domenica 20 settembre alle 10.30 l’attività per bambini Il monumento scomparso, un’avventura alla scoperta della storia del monumento dedicato al primo imperatore di Roma.

Martedì 22 settembre alle 17.00 gli appuntamenti aMICi Kids proseguono ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini con Kore di mamma! Il mito di Demetra e Kore in un mosaico di emozioni, laboratorio ispirato al grande mosaico pavimentale della Sala Caldaie, tra narrazione per immagini e attività pratiche.

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Giovedì 24 settembre alle 15.00 è in programma la visita guidata Chi ha scoperto i Fori Imperiali?, un itinerario dedicato alla storia delle indagini archeologiche nell’area, dalle campagne di scavo napoleoniche alle trasformazioni novecentesche. Lo stesso giorno, alle 17.30, i Musei Capitolini ospitano una Lettura partecipata di un’opera a sorpresa della Pinacoteca Capitolina, incontro dinamico per avvicinarsi alla pittura attraverso forme, simboli e stili.

Passeggiate archeologiche e itinerari urbani

Per il ciclo Archeologia in Comune, domenica 20 settembre alle 11.30 la visita Gianicolo sconosciuto: la Latrina romana di via Garibaldi offre una prospettiva inedita sul colle attraverso una rara testimonianza di età romana. Giovedì 24 settembre alle 10.00 il Parco degli Acquedotti fa da cornice all’itinerario Una passeggiata tra acquedotti antichi e moderni, dedicato alla storia del sistema di approvvigionamento idrico dell’antichità.

Nell’ambito delle Passeggiate Romane, martedì 22 settembre alle 15.00 è prevista la visita al seminterrato del Palazzo dell’Anagrafe, dove si conserva l’affresco Il Carnevale Romano di Orfeo Tamburi, realizzato nel 1939 nella Sala di rappresentanza. Giovedì 24 settembre alle 10.00 gli appuntamenti proseguono con la visita a Porta Pia e al Museo Storico dei Bersaglieri, tra architettura michelangiolesca e memoria risorgimentale.

Spettacoli astronomici al Planetario di Roma

Il Planetario di Roma propone per tutta la settimana un ricco cartellone di spettacoli astronomici. Per il pubblico adulto sono in programma, tra gli altri, Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager, Ritorno alle stelle, Space Opera, Ecologia cosmica: figli delle stelle, custodi della Terra, La magia dell’aurora boreale, Una dorata cupola di stelle, La notte stellata, Il cielo degli innamorati e lo spettacolo in inglese From Earth to the Universe, con repliche distribuite tra il 18 e il 24 settembre.

Per i più piccoli e le loro famiglie, sabato 19 settembre alle 12.00 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 20 settembre alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, conduce lo show Vita da stella. I biglietti sono acquistabili online tramite la piattaforma Vivaticket dedicata al Planetario di Roma.

Il programma degli eventi potrebbe subire variazioni; per informazioni aggiornate su modalità di accesso e tariffe sono disponibili i siti del sistema Musei in Comune Roma e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Foto: Ufficio Stampa