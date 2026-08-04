Dal 31 luglio torna ‘MUBI PODCAST: Voci italiane contemporanee’. La sesta stagione, realizzata con Chora Media e condotta da Isabella Ragonese, esplora il cinema on the road tra viaggi reali e interiori.

MUBI lancia la sesta stagione di MUBI PODCAST: VOCI ITALIANE CONTEMPORANEE, realizzata in collaborazione con Chora Media e condotta dall’attrice Isabella Ragonese. Dal 31 luglio il progetto torna a esplorare il rapporto tra cinema e immaginario contemporaneo, concentrandosi quest’anno sul tema Cinema on the road e sulle molte forme del viaggio.

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La nuova stagione prende spunto dai road movie e dalle avventure che hanno segnato l’infanzia di tanti spettatori, ma anche dai percorsi interiori e dal legame profondo con i luoghi. Episodio dopo episodio, il viaggio diventa strumento narrativo e chiave per leggere desideri, trasformazioni personali e paesaggi che sul grande schermo assumono il ruolo di veri protagonisti accanto ai personaggi.

Cinema on the road, cinque episodi tra viaggio e creatività

Nel corso di cinque episodi Isabella Ragonese guida conversazioni con protagonisti del cinema, della musica e della cultura contemporanea. Tra gli ospiti figurano Vittorio Lingiardi, Meg, Valerio Mieli, Ilaria Gaspari, Brunori Sas, Fabio Mollo, Barbara Chichiarelli, Marta Del Grandi, Rodrigo D’Erasmo e Daniele Vicari, chiamati a raccontare il viaggio come esperienza creativa, esistenziale e artistica.

La stagione si apre il 31 luglio con il dialogo tra Lingiardi e Meg sul potere dell’immaginazione, sull’identità e sui viaggi interiori che plasmano le nostre vite fin dall’infanzia. Il 7 agosto la conversazione tra Valerio Mieli e Ilaria Gaspari affronta il significato della fuga, del movimento e della trasformazione personale, mentre il 14 agosto Brunori Sas e Fabio Mollo raccontano i viaggi guidati dalla speranza e dalla ricerca di nuove possibilità.

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Il 21 agosto è la volta di Barbara Chichiarelli e Marta Del Grandi, che si confrontano sul rapporto tra creatività, immaginazione e potere dell’esplorazione mentale. La chiusura arriva il 28 agosto con una puntata speciale registrata dal vivo sul palco del MUBI Fest Napoli, in cui Rodrigo D’Erasmo e Daniele Vicari raccontano la vita in movimento e il processo creativo legato alla dimensione del viaggio.

MUBI, una piattaforma globale dedicata al grande cinema

Alla base del podcast c’è la visione di MUBI, servizio di streaming globale ma anche casa di produzione e distribuzione che ha come missione quella di valorizzare il grande cinema. La piattaforma crea, cura, acquisisce e seleziona film visionari, rendendoli accessibili a un pubblico internazionale e affiancando ai registi iconici gli autori emergenti più interessanti.

Accanto all’offerta in streaming, MUBI sviluppa progetti come MUBI GO, che in alcuni paesi permette agli abbonati di ottenere ogni settimana un biglietto gratuito per vedere in sala uno dei migliori film in uscita, e Notebook, spazio editoriale che esplora la cultura cinematografica su carta e online. Fondata nel 2007 da Efe Cakarel, la società riunisce oggi una comunità di appassionati in 190 paesi, con sede principale a Londra, 15 uffici nel mondo e oltre 400 dipendenti.

Negli ultimi anni MUBI ha affiancato alla distribuzione in sala e in streaming una crescente attività produttiva, collaborando con cineasti internazionali e sostenendo progetti d’autore. Attraverso iniziative come MUBI PODCAST: VOCI ITALIANE CONTEMPORANEE, la piattaforma amplia ulteriormente il proprio racconto del cinema, trasformando le storie e i linguaggi del grande schermo in conversazioni accessibili anche in formato audio.

Foto: Ufficio Stampa