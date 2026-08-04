Dal 28 settembre al 4 ottobre 2026 il distretto del Lago di Como ospita la Lake Como Creativity Week: mostre, musica, imprese aperte, tessile, design e Festival del Legno per raccontare un territorio creativo.

Dal 28 settembre – 4 ottobre 2026 il distretto del Lago di Como si trasforma in un laboratorio diffuso di idee con la Lake Como Creativity Week 2026, la settimana che racconta il territorio lariano attraverso creatività, manifattura, cultura e innovazione. Per sette giorni Como e numerosi comuni limitrofi ospitano mostre, concerti, visite guidate, open studio, laboratori e aperture straordinarie.

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Parte del progetto Destinazione Como Città Creativa UNESCO, la rassegna è promossa dal Comune di Como e dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, con il supporto istituzionale della Provincia di Como e la collaborazione del Comune di Cantù. Un palinsesto corale che mette in rete istituzioni, imprese, associazioni, scuole, fondazioni, musei, artisti e professionisti.

Un territorio in rete tra tessile, design e Festival del Legno

La settimana 2026 allarga ancora di più il raggio d’azione: dagli spazi urbani di Como si arriva a Cantù, Erba, Cernobbio, Lipomo, Casnate con Bernate, Torno, Figino Serenza, Galbiate, Imbersago, Valmorea e Pasturo, confermando una dimensione ampia e condivisa del distretto Lago di Como. Tra gli appuntamenti di richiamo torna la quattordicesima edizione del Festival del Legno – Cantù Città del Mobile, legata alla Lake Como Creativity Week da un Protocollo di Intesa triennale 2026-2028.

Il tema del Festival, Pezzi Unici, mette al centro l’unicità delle persone, delle imprese e delle competenze di uno dei principali distretti del mobile italiani, rafforzando il dialogo con la manifestazione lariana. In parallelo, il tessile mantiene un ruolo chiave grazie al lavoro congiunto di Museo della Seta, Fondazione della Seta, Setificio Paolo Carcano, Fondazione Antonio Ratti, Fondazione Gentili Mosconi e Museo d’Impresa Gentili Mosconi, impegnati a coniugare patrimonio storico, sostenibilità e nuove tecnologie.

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Accanto al tessile trovano spazio design, artigianato artistico, moda e innovazione, con visite in azienda, workshop e aperture di archivi d’impresa. Le imprese diventano così luoghi di cultura: aziende storiche, laboratori artigiani e realtà produttive aprono eccezionalmente le porte ai visitatori, offrendo percorsi immersivi tra torrefazioni come Caffè Milani, filiere tessili e il nuovo Museo d’Impresa Gentili Mosconi.

Volta, arte contemporanea e Festival della Luce

Uno dei fili conduttori dell’edizione 2026 è il percorso verso il bicentenario della morte di Alessandro Volta, che sarà celebrato nel 2027. Una governance locale che riunisce Comune di Como, Camera di Commercio di Como-Lecco, Provincia, Università dell’Insubria, Confindustria Como e Fondazione Alessandro Volta coordina iniziative tra scienza, cultura e creatività, dalla riproduzione tessile della cartolina jacquard dedicata a Volta agli spettacoli del Teatro Sociale e alle visite guidate a Palazzo Somigliana con i discendenti della famiglia.

Nel cuore della settimana si inserisce anche il Festival della Luce Lake Como 2026, dal 24 settembre al 2 ottobre, dedicato al tema Fotonica. Illuminare il futuro: una yurta in Piazza Verdi diventa fulcro di incontri e divulgazione scientifica, con una serata speciale insieme al divulgatore Vincenzo Schettini dedicata al genio voltiano. Il programma artistico vede l’arte contemporanea dialogare con il patrimonio tessile nella trentacinquesima edizione di Miniartextil, nelle mostre della Fondazione Antonio Ratti e nelle esposizioni promosse dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria Femminile.

La fotografia entra negli spazi dell’Ospedale Valduce con il progetto Manteniamo il Contatto della Fondazione Como Arte, mentre gli atelier di artisti come Fabrizio Musa e Nicolò Quirico aprono eccezionalmente al pubblico. Anche la musica è protagonista, con il Teatro Sociale impegnato in un cartellone che va dalla classica ai nuovi linguaggi, tra concerto inaugurale di Fabrizio Meloni, Sandro Laffranchini e Francesco Mazzonetto, il nuovo progetto di Alessandro Martire e uno spettacolo dedicato alla storia d’amore di Volta.

Rigenerazione urbana, giovani e nuove professioni creative

La Lake Como Creativity Week dedica ampio spazio alla rigenerazione urbana e alla valorizzazione del patrimonio industriale e del paesaggio, con passeggiate creative, trekking urbani e itinerari tra archeologia industriale, geologia, memoria del lavoro e cultura materiale. Percorsi che offrono dunque nuove chiavi di lettura della città e del territorio, intrecciando natura, storia produttiva e comunità locali.

Grande attenzione è riservata ai giovani e alla formazione: tra le novità 2026 figurano la prima MILANI CUP per gli studenti degli istituti alberghieri, progetti sul design sostenibile e sull’economia creativa, esperienze dirette in aziende tessili, torrefazioni, laboratori artigiani e archivi d’impresa. Dal concorso Silk by Nature alla Notte della Moda del Paolo Carcano fino alle iniziative su cinema, comunicazione audiovisiva e professioni creative, la settimana investe sulle competenze del futuro.

Il programma completo sarà disponibile sui canali ufficiali della manifestazione e dei partner aderenti, a partire dal sito Lake Como Creativity Week e dalla piattaforma Como Creative City, insieme agli aggiornamenti sui canali social dedicati.

Foto: Ufficio Stampa