Arene, incontri con registi, festival e film italiani ed europei a 3,50 euro per vivere il cinema all’aperto a Roma. Una guida completa.

Dal 18 giugno al 20 settembre Roma torna a trasformarsi in una grande sala all’aperto grazie a una rete di arene estive diffuse nei quartieri, tra cinema, incontri con gli autori, musica e libri. Cuore del calendario è Notti di Cinema a Piazza Vittorio, storica arena dell’Esquilino che festeggia la sua ventiseiesima edizione e inaugura per prima la stagione estiva del circuito AGIS-ANEC Lazio.

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La rassegna dell’Esquilino si apre il 17 giugno con la partecipazione a La tempesta silenziosa, rito collettivo di lettura ideato da Alessandro Baricco: in diretta streaming dallo Stadio Palatino il pubblico seguirà l’avvio della lettura de Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij, con circa 500 copie del romanzo distribuite gratuitamente ai partecipanti. L’estate cinematografica parte ufficialmente giovedì 18 giugno alle ore 21:00 con la proiezione del film vincitore di 6 Premi Oscar, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson.

Notti di Cinema a Piazza Vittorio: film, ospiti e festival

Nel corso dell’estate l’arena di Piazza Vittorio propone un fitto calendario di incontri con i protagonisti del cinema italiano contemporaneo, curati da Franco Montini e Massimo Righetti. Tra i primi appuntamenti sono annunciati Pilar Fogliati e Ludovica Rampoldi il 22 giugno per Breve storia d’amore, Paolo Virzì il 23 giugno con Cinque Secondi, Simone Manetti il 25 giugno per Giulio Regeni: Tutto il male del mondo, Riccardo Milani il 26 giugno con La vita va così, Giorgio Amato il 29 giugno con Election Day e Monica Guerritore il 1° luglio per Anna.

Il calendario prosegue a luglio con Massimiliano Bruno (6 luglio, 2 cuori e 2 capanne), Alessio De Leonardis (7 luglio, Semplice Cliente), Daniele Vicari (10 luglio, Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino), Gianfranco Rosi (16 luglio, Sotto le nuvole), Rocco Papaleo (17 luglio, Il bene comune), Alba Rohrwacher (21 luglio, Tre ciotole), Sophie Chiarello (24 luglio, Attitudini) e Margherita Spampinato (28 luglio, Gioia Mia). Accanto alle proiezioni, Piazza Vittorio ospita il Porta Magica Festival dell’associazione Esquilino Poesia, con incontri letterari, presentazioni di libri, spettacoli e concerti dedicati anche a temi come disabilità, malattie rare e inclusione.

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Per la prima volta a Piazza Vittorio arriva inoltre Libri&Spritz, format culturale della Community C.A.S.A. che unisce letteratura, dialogo e convivialità con incontri con autori e presentazioni editoriali. L’arena ospiterà anteprime cinematografiche, festival e rassegne speciali, tra cui il FLAG – Festival delle Culture LGBTQIA+ dall’11 al 13 settembre e, dal 17 al 20 settembre, la quarta edizione di Cinema in Verde, festival internazionale di cinema ambientale che racconta la sostenibilità attraverso film di narrazione. Tutto questo all’interno dei Giardini Nicola Calipari, dove un’area ristoro permette di vivere lo spazio per l’intera serata.

Cinevillage Villa Lazzaroni e le arene di Parco Tevere Marconi e Bonelli

Il cinema all’aperto gratuito e a prezzo ridotto si allarga ad altri quartieri con Cinevillage Villa Lazzaroni, nel cuore del VII Municipio, e con le arene di Parco Tevere Marconi e Bonelli. Dal 6 luglio al 6 settembre il parco di Villa Lazzaroni ospita la terza edizione del Cinevillage organizzato da AGIS Lazio, con una programmazione che intreccia cinema d’autore italiano, europeo e internazionale, film premiati e titoli capaci di raccontare il presente, oltre a una serie di incontri con registi e interpreti.

A Villa Lazzaroni sono previsti dialoghi con ospiti come Rocco Siffredi, Alexia Cozzi e Shaen Barletta per Blue, Paolo Virzì per Cinque secondi, Daniele Vicari per Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino, Monica Guerritore per Anna, Rocco Papaleo per Il bene comune e Barbara Ronchi per Elisa. In cartellone compaiono titoli come Le città di pianura, Tre ciotole, La grazia, il documentario Giulio Regeni – Tutto il male del mondo, Hamnet, Cime tempestose, Un semplice incidente e il kolossal fantascientifico L’ultima missione: Project Hail Mary.

Notti di cinema a Parco Tevere Marconi e Arena Bonelli

La rete delle arene AGIS-ANEC Lazio comprende anche Notti di Cinema a Parco Tevere Marconi, che dal 22 luglio al 6 agosto 2026 propone un programma di film e incontri serali sul lungotevere. In calendario compaiono, tra gli altri, serate con Anna di Monica Guerritore, 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno, Le città di pianura, Disclosure Day, Buen Camino, Ammazzare stanca – Autobiografia di un assassino, Gioia Mia, La vita va così, Cime tempestose, Michael, Una battaglia dopo l’altra, Backrooms, Breve storia d’amore, Super Mario Galaxy – Il film e L’ultima missione: Project Hail Mary.

Nello stesso periodo, dal 22 luglio al 6 agosto, un’arena a Bonelli presenta un ulteriore cartellone di proiezioni serali: tra i titoli figurano 40 secondi, The Drama – Un segreto è per sempre, Il mago del Cremlino – Le origini di Putin, Il diavolo veste Prada 2, Napoli-New York, La grazia, Breve storia d’amore, Super Mario Galaxy-Il film, Il maestro, Le cose non dette, Cime tempestose, Disclosure Day, …Che Dio perdona a tutti, Rental Family – Nelle vite degli altri, Sentimental Value e di nuovo La vita va così. Un mosaico di storie e generi che porta il grande schermo vicino ai quartieri, tra Tevere e periferie romane.

Elemento comune di tutte le arene è l’attenzione all’accessibilità: grazie all’iniziativa Cinema Revolution del Ministero della Cultura, in tutti questi spazi i film italiani ed europei sono proposti al prezzo speciale di 3,50 euro, sia acquistando il biglietto in cassa che online (con il solo costo di prevendita). Per informazioni aggiornate sui programmi e sui calendari completi è possibile consultare il sito Cinevillage Roma e il sito ufficiale di ANEC Lazio, punti di riferimento per orientarsi tra tutte le proposte di cinema all’aperto dell’estate romana 2026.

Foto: Ufficio Stampa