Il 1° settembre 2026 il Back to Hogwarts arriva a Venezia con un evento esclusivo per i 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, tra proiezioni speciali e nuovi prodotti a tema.

Martedì 1° settembre 2026 il mondo magico torna a radunarsi per il Back to Hogwarts e, per l’Italia, il cuore dei festeggiamenti sarà Venezia. In occasione dei 25 anni di Harry Potter e la Pietra Filosofale, Warner Bros. Discovery organizza un evento esclusivo nella città lagunare, tra proiezioni speciali, allestimenti a tema e attività pensate per fan di tutte le età.

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Nato come momento iconico della saga, il viaggio sul binario 9 e 3/4 è diventato negli anni una vera tradizione globale. Il Back to Hogwarts 2026 coinvolgerà fan in Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Cina, Australia e Giappone, mentre in Italia sarà l’atmosfera unica di Venezia a fare da cornice a una serata che rende omaggio al primo capitolo cinematografico della storia di Harry Potter.

Evento esclusivo a Venezia e ritorno al cinema

Il Back to Hogwarts italiano sarà un evento esclusivo su invito, descritto come un’esperienza unica con speciale proiezione di Harry Potter e la Pietra Filosofale, aree tematizzate ed elementi iconici che richiamano le ambientazioni di Hogwarts. A sostenere l’iniziativa ci sono partner come Witor’s, LEGO®, PANINI e Rubies, che ampliano la festa con prodotti e collezioni dedicate.

Le celebrazioni per il 25° anniversario arrivano anche nelle sale cinematografiche: dal 26 agosto al 2 settembre 2026 Harry Potter e la Pietra Filosofale tornerà sul grande schermo in tutta Italia, offrendo ai fan l’occasione di rivedere il film diretto da Chris Columbus e alle nuove generazioni la possibilità di scoprirlo al cinema. I biglietti sono disponibili dal 31 luglio sul sito warnerbros.it.

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Serie HBO Max, streaming e prodotti a tema

Il 2026 segna anche l’attesa per la nuova serie originale HBO Harry Potter e la Pietra Filosofale, che debutterà a Natale 2026 su HBO Max. Sulla stessa piattaforma sono già disponibili tutti e otto i film della saga, permettendo ai fan di rivivere l’intero percorso di Harry dalla prima lettera di Hogwarts alla battaglia finale contro Voldemort.

Il Back to Hogwarts diventa inoltre un grande palcoscenico per il mondo del merchandising ufficiale. Warner Bros. Discovery Global Consumer Products lancia una vasta collezione di prodotti in collaborazione con LEGO®, Colgate, Excélsa, EGAN, PANINI, Witor’s, Yamamay e Sodico. Dai set da costruzione dedicati a Hogwarts e ai personaggi, ai prodotti per la cura personale, fino alle collezioni per la tavola e alle trading card, ogni partner propone linee pensate per portare la magia nella quotidianità.

Promozioni speciali e community globale

Le iniziative proseguono nei negozi fisici e online: tra giochi da tavolo, set LEGO, kit creativi e collezionabili, gli store specializzati e il brand store ufficiale di Amazon propongono un ampio assortimento di prodotti a tema. Dal 31 agosto parte anche una promozione speciale di due settimane: con ogni acquisto di un prodotto Harry Potter si riceve subito in cassa uno charm da collezione in edizione limitata, disponibile in selezionati punti vendita e su e-commerce partner.

Mentre l’Hogwarts Express si prepara a ripartire, maghi, streghe e Babbani possono scoprire la propria Casa, iscriversi al fan club ufficiale e seguire gli aggiornamenti sugli account @harrypotter e sull’hashtag #BackToHogwarts. Tutte le informazioni sul giorno più magico dell’anno sono raccolte sul sito HarryPotter.com, porta d’accesso a un universo narrativo che continua ad ampliarsi, tra film, serie, spettacoli teatrali, videogiochi e tour nei set originali.

Foto: Ufficio Stampa