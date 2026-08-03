La cantante si ritira dal musical di Stephen Sondheim con Jonathan Bailey, ma lo spettacolo non è stato cancellato. Al centro della storia c’è uno dei quadri più celebri dell’Ottocento.

Ariana Grande non reciterà più accanto a Jonathan Bailey in Sunday in the Park with George, il musical di Stephen Sondheim atteso al Barbican Centre di Londra nell’estate del 2027. Lo spettacolo, però, non è stato cancellato: la produzione ha confermato che il ruolo sarà affidato a una nuova interprete.

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La cantante ha deciso di ridurre le apparizioni pubbliche dopo la conclusione dell’Eternal Sunshine Tour, prevista il 1° settembre. Il suo staff ha motivato la scelta con la necessità di prendere le distanze dalla «continua e incessante attenzione pubblica».

Il musical non è stato cancellato

Empire Street Productions ha accolto la decisione senza attribuirla a problemi di salute: «Sappiamo che non può essere stata una scelta facile e la comprendiamo e sosteniamo pienamente». La società ha inoltre chiarito che Sunday in the Park with George debutterà al Barbican nell’estate del 2027 come previsto. Il ruolo inizialmente assegnato ad Ariana Grande sarà quindi affidato a una nuova interprete, il cui nome verrà annunciato prossimamente. Jonathan Bailey, almeno al momento, resta legato alla produzione. Le dichiarazioni sono state riportate dal Guardian.

Il quadro di Seurat dietro il musical

Lanciato a Broadway nel 1984, con musiche e testi di Sondheim e libretto di James Lapine, Sunday in the Park with George nasce da Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, il dipinto realizzato da Georges Seurat tra il 1884 e il 1886.

Georges Seurat, Una domenica pomeriggio all’isola della Grande-Jatte, 1884–1886, olio su tela, Art Institute of Chicago. Immagine CC0, pubblico dominio.

Il primo atto immagina il pittore mentre tenta di completare la grande tela puntinista e racconta il rapporto con Dot, sua amante e musa. Personaggi apparentemente immobili prendono vita, mentre il quadro diventa una riflessione sul prezzo della creazione artistica. Ariana Grande esce dunque di scena, ma il mondo composto punto dopo punto da Seurat continuerà a vivere sul palcoscenico.

Foto preview di Katia Temkin