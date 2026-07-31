Per tutto agosto il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia apre anche il lunedì: musei e necropoli etrusche visitabili sette giorni su sette, con orari e tariffe consuete.
Per chi trascorre le vacanze tra Tarquinia e Cerveteri, il mese di agosto porta una novità importante: il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT) annuncia aperture straordinarie tutti i lunedì, offrendo la possibilità di visitare musei e aree archeologiche sette giorni su sette, Ferragosto compreso. Nei lunedì di agosto (3, 10, 17, 24, 31) i siti del PACT resteranno aperti con orari, tariffe e modalità consuete, dando a turisti e vacanzieri l’occasione di scoprire da vicino i capolavori dell’archeologia e dell’arte etrusche custoditi tra Cerveteri e Tarquinia.
L’articolo continua più sotto
La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura
Le aperture straordinarie del PACT tra necropoli e musei
Grazie a questa programmazione speciale, la visita è possibile tutti i giorni della settimana, includendo anche il periodo di Ferragosto. A Cerveteri si può accedere alla Necropoli della Banditaccia, uno dei più importanti complessi funerari etruschi, e al Museo Archeologico Nazionale Cerite, dove il pubblico trova anche la mostra Veder greco in Etruria. Le idrie di Cerveteri.
A Tarquinia l’itinerario prosegue alla Necropoli dei Monterozzi, celebre per le tombe dipinte, e al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato in Palazzo Vitelleschi, dove è in corso la mostra In viaggio nel Regno delle Ombre. Capolavori della pittura etrusca fra Tarquinia e Orvieto. Un insieme di percorsi che permette di attraversare alcuni dei luoghi più significativi della civiltà etrusca.
LEGGI ANCHE: Una sala immersiva ricostruisce la Tomba Francois a Villa Giulia
L’iniziativa risponde di fatto alle esigenze di chi sceglie il litorale laziale per le ferie estive e desidera affiancare al mare un’esperienza culturale, con la comodità di poter organizzare la visita in qualsiasi giorno della settimana, senza vincoli di chiusura settimanale.
Orari, biglietti e informazioni pratiche per la visita
Le strutture del PACT osservano l’orario di apertura 9:00–19:30, con ultimo ingresso alle 18:30. Le tariffe restano quelle consuete, così come le modalità di accesso: biglietti interi e ridotti sono validi secondo il regolamento del Parco, senza supplementi legati alle aperture straordinarie.
Chi desidera pianificare nel dettaglio il proprio itinerario tra necropoli e musei può consultare il sito ufficiale del Parco, dove sono disponibili aggiornamenti, indicazioni sulle modalità di visita e tutte le informazioni utili per organizzare la permanenza.
Le giornate estive diventano così un’opportunità per conoscere più da vicino la storia del territorio, lasciandosi guidare dai reperti esposti nei musei e dai contesti archeologici all’aperto, con la libertà di scegliere il momento più adatto alle proprie esigenze.
Foto: Ufficio Stampa