Per tutto agosto il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia apre anche il lunedì: musei e necropoli etrusche visitabili sette giorni su sette, con orari e tariffe consuete.

Per chi trascorre le vacanze tra Tarquinia e Cerveteri, il mese di agosto porta una novità importante: il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia (PACT) annuncia aperture straordinarie tutti i lunedì, offrendo la possibilità di visitare musei e aree archeologiche sette giorni su sette, Ferragosto compreso. Nei lunedì di agosto (3, 10, 17, 24, 31) i siti del PACT resteranno aperti con orari, tariffe e modalità consuete, dando a turisti e vacanzieri l’occasione di scoprire da vicino i capolavori dell’archeologia e dell’arte etrusche custoditi tra Cerveteri e Tarquinia.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le aperture straordinarie del PACT tra necropoli e musei

Grazie a questa programmazione speciale, la visita è possibile tutti i giorni della settimana, includendo anche il periodo di Ferragosto. A Cerveteri si può accedere alla Necropoli della Banditaccia, uno dei più importanti complessi funerari etruschi, e al Museo Archeologico Nazionale Cerite, dove il pubblico trova anche la mostra Veder greco in Etruria. Le idrie di Cerveteri.

A Tarquinia l’itinerario prosegue alla Necropoli dei Monterozzi, celebre per le tombe dipinte, e al Museo Archeologico Nazionale di Tarquinia, ospitato in Palazzo Vitelleschi, dove è in corso la mostra In viaggio nel Regno delle Ombre. Capolavori della pittura etrusca fra Tarquinia e Orvieto. Un insieme di percorsi che permette di attraversare alcuni dei luoghi più significativi della civiltà etrusca.

LEGGI ANCHE: Una sala immersiva ricostruisce la Tomba Francois a Villa Giulia

L’iniziativa risponde di fatto alle esigenze di chi sceglie il litorale laziale per le ferie estive e desidera affiancare al mare un’esperienza culturale, con la comodità di poter organizzare la visita in qualsiasi giorno della settimana, senza vincoli di chiusura settimanale.

Orari, biglietti e informazioni pratiche per la visita

Le strutture del PACT osservano l’orario di apertura 9:00–19:30, con ultimo ingresso alle 18:30. Le tariffe restano quelle consuete, così come le modalità di accesso: biglietti interi e ridotti sono validi secondo il regolamento del Parco, senza supplementi legati alle aperture straordinarie.

Chi desidera pianificare nel dettaglio il proprio itinerario tra necropoli e musei può consultare il sito ufficiale del Parco, dove sono disponibili aggiornamenti, indicazioni sulle modalità di visita e tutte le informazioni utili per organizzare la permanenza.

Le giornate estive diventano così un’opportunità per conoscere più da vicino la storia del territorio, lasciandosi guidare dai reperti esposti nei musei e dai contesti archeologici all’aperto, con la libertà di scegliere il momento più adatto alle proprie esigenze.

Foto: Ufficio Stampa