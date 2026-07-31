Due serate a Villa d’Este celebrano i 200 anni di Carlo Collodi con incontri, cinema, musica dal vivo e audiovisual mapping dedicati a Pinocchio nel chiostro rinascimentale.

Nel chiostro di Villa d’Este, a Tivoli, il burattino più famoso del mondo incontra uno dei simboli del Rinascimento italiano. Con il ciclo di appuntamenti Eterno Pinocchio – Duecento anni di Collodi, l’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este celebra i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi intrecciando letteratura, cinema, musica dal vivo e audiovisual mapping. Due serate speciali, in programma domenica 9 e martedì 11 agosto, alle ore 18.45, trasformano il complesso monumentale in uno spazio narrativo dove il patrimonio letterario e quello architettonico dialogano per rileggere un classico che continua a parlare al presente.

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Un classico universale tra pagine, schermo e dibattiti

Il progetto nasce dal confronto tra l’eredità monumentale di Villa d’Este e quella narrativa de Le avventure di Pinocchio, opera che ha consegnato alla cultura universale una figura capace di attraversare generazioni e confini. Pinocchio non è soltanto un personaggio della letteratura per ragazzi, ma un archetipo che interroga sul senso della crescita, dell’errore, della responsabilità e della trasformazione.

La prima serata, in programma domenica 9 agosto alle ore 18.45, è dedicata alla forza letteraria, culturale e simbolica del personaggio creato da Collodi. A discuterne saranno Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Nazionale Carlo Collodi, la studiosa Daniela Marcheschi e lo scrittore e psicologo Luigi Turinese, in un confronto sull’attualità e sul valore universale del testo. L’incontro, introdotto dal Direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Alberto Samonà e moderato da Fulvia Toscano, direttrice artistica del Festival NaxosLegge, sarà seguito dalla proiezione del film d’animazione Pinocchio prodotto da Walt Disney, che ha contribuito a rendere il burattino un’icona globale.

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Musica dal vivo e audiovisual mapping nel chiostro

Martedì 11 agosto, sempre alle ore 18.45, il racconto di Pinocchio si sposta dalla pagina scritta alle immagini in movimento, alla televisione e alla musica. La serata, presentata dalla giornalista Martina Riva, mette al centro lo storico sceneggiato televisivo Le avventure di Pinocchio, diretto nel 1972 da Luigi Comencini e divenuto parte della memoria collettiva italiana. Protagonisti dell’incontro saranno Andrea Balestri, interprete di Pinocchio nello sceneggiato di Comencini, e Massimo Benenato, attore e autore che porta avanti l’eredità artistica e umana del padre Franco Franchi. La colonna sonora firmata da Fiorenzo Carpi verrà eseguita dal vivo, rinnovando l’emozione delle immagini televisive.

La serata culminerà inoltre in uno spettacolo di audiovisual mapping curato dal collettivo creativo FLYer, specializzato in eventi audiovisivi e installazioni di video mapping. Le architetture di Villa d’Este diventeranno così il supporto di una narrazione in movimento, dove memoria e contemporaneità, parole, musica e immagini si intrecciano per restituire la vitalità del racconto di Collodi.

Due patrimoni a confronto e ingresso gratuito

«Pinocchio – sottolinea il Direttore Alberto Samonà – appartiene a quelle opere che, nate in un tempo e in un luogo determinati, hanno saputo raggiungere una dimensione universale. Nel suo viaggio trasformativo continua a interrogarci sul senso dell’esperienza umana e sul nostro rapporto con il mondo. Portare questo racconto a Villa d’Este significa mettere a confronto due patrimoni, quello letterario e quello monumentale, che hanno contribuito a costruire l’immaginario culturale dell’Italia, attraverso linguaggi capaci di rinnovare il nostro sguardo su un classico inesauribile».

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno nel chiostro di Villa d’Este, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria. Per la serata di domenica 9 agosto è disponibile il form di registrazione online, così come per l’appuntamento di martedì 11 agosto, fino ad esaurimento posti.

Foto: Ufficio Stampa