Dal 23 luglio al 4 agosto 2026 Roma attiva ‘Il Grande Freddo’: proiezioni gratuite in 11 cinema, 11 biblioteche aperte e nuovi spazi culturali accessibili per offrire rifugi climatici alla cittadinanza.

Roma risponde alle ondate di calore con Il Grande Freddo, un piano speciale che dal 23 luglio al 4 agosto 2026 trasforma cinema, biblioteche e spazi culturali in rifugi climatici gratuiti e accessibili. Proiezioni senza biglietto in 11 sale, 11 biblioteche aperte ad accesso libero e nuovi spazi come la Sala Squarzina del Teatro Argentina e l’auditorium del Palaexpo diventano luoghi dove trovare sollievo dal caldo e vivere la città attraverso cultura e socialità.

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Il piano, presentato in Campidoglio dal Sindaco Roberto Gualtieri e dall’Assessore alla Cultura Massimiliano Smeriglio, è pensato come una vera mappa di rifugi climatici-culturali diffusi nei diversi Municipi. Accanto alle istituzioni coinvolte, erano presenti Simona Cives, direttrice del Sistema delle Biblioteche Centri Culturali, Edoardo Zanchini, direttore dell’Ufficio Clima di Roma Capitale, e Leandro Pesci, presidente di Anec Lazio.

Cinema e biblioteche come rifugi dal caldo

Al centro dell’iniziativa ci sono le 11 sale cinematografiche aderenti, distribuite in vari Municipi e coordinate da Anec Lazio. In ognuna sono previste due proiezioni giornaliere gratuite: la prima nella fascia tra le 13:00 e le 14:45, a seconda del cinema, e l’ultima entro le 18:30-18:45, in base alla durata del film. La stessa pellicola viene proiettata contemporaneamente in tutte le sale, dal cinema Adriano nel Municipio I al The Screen Cinemas di Ottavia nel XIV, dal Lux nel II all’Uci Maximo di via Laurentina nel IX e all’Uci di Roma Est a Lunghezza, nel VI Municipio.

In parallelo, 11 biblioteche di Roma Capitale rimangono aperte ad accesso libero, senza necessità di registrazione, e offrono gratuitamente acqua agli utenti. Tra queste figurano la Renato Nicolini di via Mazzacurati a Corviale, la Vaccheria Nardi di via Grotta di Gregna, la Elsa Morante con la sede sostitutiva al porto turistico di Ostia e la Joyce Lussu di via Costantino. Strutture distribuite in quadranti diversi della città, pensate per essere il rifugio climatico e culturale più vicino a casa.

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Spazi culturali aperti e informazioni pratiche

Oltre a cinema e biblioteche, il progetto rende ulteriormente accessibili altri luoghi simbolo della cultura cittadina. La Sala Squarzina del Teatro Argentina apre straordinariamente le porte, mettendo a disposizione libri per la consultazione in un ambiente climatizzato. L’auditorium del Palaexpo diventa a sua volta rifugio, ospitando la mostra di Emergency Revelation. Lorenzo Meloni, che aggiunge una dimensione espositiva all’offerta di svago e riparo.

La partecipazione è libera e fino ad esaurimento posti: non sono previste registrazioni preventive per accedere alle proiezioni e alle biblioteche coinvolte. Tutte le informazioni aggiornate sui luoghi aderenti e sulla programmazione nelle sale cinematografiche sono disponibili sul sito di Roma Capitale, che raccoglie dettagli su orari, indirizzi e modalità di accesso.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura – Dipartimento Attività Culturali, con la produzione esecutiva di Zètema Progetto Cultura. La realizzazione operativa è affidata ad Anec Lazio, sezione regionale dell’Associazione Nazionale Esercenti Cinema, con il supporto della Protezione Civile di Roma anche per il rifornimento delle bottiglie d’acqua. Un gioco di squadra che trasforma l’emergenza climatica in occasione per ripensare i luoghi della città come spazi condivisi di cura, socialità e cultura.

Foto: Ufficio Stampa