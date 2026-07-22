Dal 7 all’11 ottobre 2026 il 18° arrondissement di Parigi si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto: musica, sapori e tradizioni per la 93ª Fête des Vendanges de Montmartre.

Dal 7 all’11 ottobre 2026 il 18o arrondissement di Parigi diventa un unico grande palcoscenico a cielo aperto con la Fête des Vendanges de Montmartre, giunta alla sua 93a edizione. Sotto il tema The 18th Arrondissement Leads the Beat, il quartiere simbolo di Montmartre invita residenti e visitatori a vivere cinque giorni di musica, convivialità e memoria condivisa.

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Con i suoi quasi 1,5 milioni di visitatori, la Fête des Vendanges è il terzo evento per dimensioni organizzato dalla Città di Parigi. Per cinque giorni l’intero 18o arrondissement si trasforma infatti in una scena diffusa dove concerti, cori, danze, performance, parate musicali ed eventi partecipativi animano strade, piazze e luoghi iconici, in un programma pensato per tutte le età.

Un quartiere tra musica, arte e comunità

Da oltre 90 anni la Fête des Vendanges de Montmartre è il cuore pulsante del quartiere, una festa che mette al centro un arrondissement descritto come vibrante, creativo, diversificato e in continua evoluzione. Nel 2026 la musica diventa il filo conduttore dell’intero programma, linguaggio universale capace di unire, superare confini e farsi esperienza condivisa.

Ogni quartiere porta la propria nota, ogni luogo trova il proprio tempo, e tutti sono invitati a entrare nella danza: artisti affermati, nuovi talenti, performer amatoriali e iniziative locali si incontrano in uno spirito di scoperta, apertura e comunità. La festa punta a far dialogare generazioni e pubblici diversi, mantenendo accessibile e generoso l’insieme delle proposte.

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Tra Grand Parade, Taste Trail e ballo finale

Accanto al nuovo programma musicale, tornano gli appuntamenti più riconoscibili del festival, riletti in chiave ritmica per l’edizione 2026. Dal Ban des Vendanges, la tradizionale proclamazione del raccolto, alla Grand Parade, fino alla Night Run e al Closing Ball, la festa rinnova la sua identità di evento culturale tra i più distintivi e popolari della città.

Uno dei fulcri è il Taste Trail, percorso del gusto che riunisce produttori, vignaioli e artigiani desiderosi di condividere prodotti, saperi e storie. Specialità regionali, tradizioni culinarie locali e scoperte gastronomiche compongono un itinerario da vivere in un’atmosfera festosa e accogliente ai piedi del Sacré-Cœur, trasformando il cibo in occasione d’incontro con chi coltiva, produce e tramanda competenze.

Solidarietà, inclusione e sostenibilità ambientale

Fedele alle proprie radici, la Fête des Vendanges de Montmartre ribadisce i valori di solidarietà, apertura, inclusione e condivisione di conoscenze e tradizioni. Abitanti, associazioni, bambini, famiglie e realtà del territorio giocano un ruolo centrale in una celebrazione culturale locale e partecipativa, pensata per costruire ponti tra quartieri, generazioni e comunità.

L’edizione 2026 conferma anche l’impegno verso la sostenibilità ambientale, con iniziative concrete che promuovono pratiche alimentari responsabili, riduzione degli sprechi, mobilità sostenibile, filiere corte e valorizzazione delle competenze locali. Radicata nella storia di Montmartre ma orientata al futuro, la festa mette in luce patrimonio, creatività, vita comunitaria e scena culturale del 18o arrondissement.

Dal 7 all’11 ottobre 2026, l’invito è quello di scoprire Parigi attraverso le sue strade, la sua musica, i suoi sapori e gli incontri che la rendono unica: il 18o arrondissement Leads the Beat, da ascoltare, condividere e sentire prendere vita.

Foto: Ufficio Stampa