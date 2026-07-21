Itinerari nei parchi urbani, aperture straordinarie e spettacoli astronomici: dal 24 al 30 luglio Roma propone incontri, visite guidate e appuntamenti al Planetario per adulti e famiglie.

Una settimana tra storia, natura e stelle per l’estate culturale di Roma. Dal 24 al 30 luglio la città propone itinerari storico-naturalistici nei grandi parchi urbani, aperture straordinarie, incontri di approfondimento e un ricco programma di spettacoli astronomici al Planetario di Roma, pensati per coinvolgere adulti e famiglie.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

Le iniziative, promosse da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, alternano momenti di scoperta del patrimonio urbano a esperienze immersive dedicate all’universo, con prenotazione tramite il contact center 060608.

Incontri ai Mercati di Traiano e passeggiate tra storia e natura

Martedì 28 luglio, alle ore 17.00, la sala polifunzionale al terzo piano dei Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali ospita l’incontro Un muro di voti. L’appuntamento propone una restituzione collettiva della mostra Constantin Brâncuși. Le Origini dell’Infinito attraverso pensieri, testimonianze e messaggi lasciati dai visitatori sul pannello all’ingresso della Grande Aula (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti).

Nell’ambito del programma di visite, incontri e formazione Roma, la tua guida culturale, le Passeggiate Romane propongono nuovi itinerari. Sabato 25 luglio alle 18.00 il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina organizza Villa Pamphilj nei giorni della Repubblica Romana, un percorso tra memoria storica e paesaggio verde legato agli eventi del 1849, con partenza dall’ingresso principale della villa in largo III Giugno 1849 e accompagnamento con interprete LIS (prenotazione consigliata allo 060608, massimo 40 partecipanti).

Le Passeggiate Romane continuano poi martedì 28 luglio alle 9.30 con Bastione Ardeatino tra storia e campagna romana. Il percorso parte dal termine di via Lucio Fabio Cilone e costeggia l’interno del tracciato delle Mura Aureliane fino alla fortezza cinquecentesca, per poi uscire su via di Porta Ardeatina tramite la scala originale di collegamento. L’attività non è adatta a persone con difficoltà motorie e prevede prenotazione obbligatoria allo 060608 (massimo 15 partecipanti).

LEGGI ANCHE: Una sala immersiva ricostruisce la Tomba Francois a Villa Giulia

Apertura straordinaria di Porta del Popolo e serate al Planetario

Mercoledì 29 luglio alle 19.00 è prevista un’apertura straordinaria di Porta del Popolo, Sito UNESCO di Roma e sede del Centro di Documentazione. La visita parte dall’esterno del monumento e conduce fino alla terrazza panoramica affacciata sul Tridente, con appuntamento in piazza del Popolo 11 D presso il fornice sinistro della porta (attività non adatta a persone con difficoltà motorie; prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

Al Planetario di Roma proseguono intanto gli spettacoli a tema astronomico. Per il pubblico adulto sono infatti in programma Ritorno alle stelle (martedì 28 luglio alle 19.00, mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 18.00), Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (mercoledì 29 luglio alle 21.30), La magia dell’aurora boreale (martedì 28 luglio alle 21.30), La notte stellata (mercoledì 29 e giovedì 30 luglio alle 19.00), From Earth to the Universe in inglese (martedì 28 luglio alle 18.00) e Una dorata cupola di stelle (giovedì 30 luglio alle 21.30).

I biglietti per gli spettacoli del Planetario sono acquistabili online su Vivaticket e sul sito ufficiale Planetario di Roma. Informazioni aggiornate su modalità di accesso e tariffe sono disponibili su Musei in Comune Roma e sul portale della Sovrintendenza Capitolina. Il programma è suscettibile di variazioni e per tutti gli eventi è attivo il numero 060608 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00.

Foto: Ufficio Stampa