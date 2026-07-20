Nel Parco del Castello di Grazzano Visconti torna Verde Grazzano: il 26 e 27 settembre 2026 due giorni di incontri, vivai d’eccellenza, laboratori e presentazioni dedicate alla cultura del verde.

Torna nel Parco del Castello di Grazzano Visconti, in provincia di Piacenza, Verde Grazzano, mostra-mercato dedicata al vivaismo e alla creatività botanica giunta alla sua nona edizione. Nel fine settimana di sabato 26 e domenica 27 settembre il borgo piacentino si trasforma in un grande salotto verde, tra incontri con esperti, passeggiate tematiche, laboratori e attività pensate per appassionati e curiosi di ogni età.

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Considerato uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al verde, il festival sfrutta la cornice storica del parco, annoverato tra i parchi privati più belli del Paese e legato anche alla memoria del regista Luchino Visconti, che qui trascorreva le estati da bambino. La mostra-mercato riunisce vivaisti specializzati, artisti e artigiani, costruendo un percorso che intreccia botanica, paesaggio e narrazione.

Vivaisti d’eccellenza e collezioni rare

Come da tradizione, anche l’edizione 2026 di Verde Grazzano punta su una selezione di protagonisti del verde. Il vivaista Angelo Provasio di Eye on green presenta una ricercata collezione di piante tropicali, mellifere e ibiscus, frutto di anni di sperimentazione botanica. Un altro universo da esplorare è quello dell’Azienda Agricola Iris dal Bosco, dove Filippo Cabassi cura oltre 170 varietà di iris barbate, erbacee perenni caratterizzate dalla tipica barba colorata sui petali inferiori.

Tra i protagonisti del programma tornano anche Piero e Felicia con l’azienda agricola Fenix Floricultura, realtà nata dal desiderio di lasciare la città per dedicarsi al sogno di una vita tra i fiori. La loro produzione spazia dalle salvie ornamentali alle verbene, fino a mughetti, ciclamini e numerose altre erbacee annuali e perenni, al centro di racconti e consigli pratici per chi desidera arricchire giardini e terrazzi.

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Molto atteso è il ritorno di Silvia Bellini con Hoya Mia, spazio dedicato alle Hoya, piante tropicali dai fiori cerosi originarie soprattutto dal Sud Est asiatico. In questa edizione Silvia, che conta oltre 200 varietà in collezione, sarà affiancata da Agostina Righi, autrice del Manuale pratico sulla coltivazione Hoya, primo volume italiano interamente dedicato alla coltivazione passo-passo di queste specie.

Crisantemi, agrumi, rose e cactus: un viaggio nella cultura del verde

Tra le novità dell’anno spicca lo stand da record dell’Azienda Agricola Il Giardino dell’Eden, dove Roberto Pressacco accompagna il pubblico alla scoperta del lato più affascinante dei crisantemi. Lontano dai luoghi comuni, il fiore viene raccontato nella sua dimensione orientale, come occasione per superare pregiudizi e avvicinarsi alla millenaria tradizione botanica asiatica.

Non mancano gli incontri con alcuni dei maggiori specialisti del verde. Immancabile la presenza di Oscar Tintori, punto di riferimento per la coltivazione domestica e da balcone degli agrumi. A Verde Grazzano verrà presentato il volume Il viaggio degli agrumi in Italia – Percorsi e curiosità di cultivar regionali di Alberto Tintori e Paola Fanucci, che racconta storie, itinerari e radicamento culturale degli agrumi nel paesaggio italiano.

Un’altra istituzione del settore è lo stand di Rose Barni, realtà che coltiva l’arte della rosa dal 1882 tra ricerca e innovazione. Durante i due giorni di festival saranno presentate selezioni di rose antiche e moderne, insieme a rari ibridi inediti, proposti come autentiche rose d’autore per collezionisti e appassionati. Per chi è attratto dalle forme scultoree non può mancare lo spazio Planet Cactus di Maurizio Gambini, dedicato alle piante cactacee: spine eleganti, geometrie rigorose e piccoli paesaggi in miniatura che trasformano ogni esemplare in una scultura naturale.

Il programma di Verde Grazzano, sostenuto da Allianz S.p.A. come main partner, è completato da conversazioni, passeggiate tematiche, laboratori, dimostrazioni pratiche, conferenze dal vivo, visite guidate e attività artistiche. Le attività sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria e tutte le informazioni sono disponibili sul sito verdegrazzano.it. Un appuntamento pensato tanto per i pollici verdi più esperti quanto per chi vuole avvicinarsi alla cultura del verde.

Foto: Ufficio Stampa