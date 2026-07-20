Su Sky Arte e Sky Documentaries in arrivo i documentari su Amy Winehouse, Led Zeppelin, Vittorio De Sica, Caravaggio e Mattarella. I titoli da non perdere.

Musica, cinema, arte, politica e grandi pagine della storia contemporanea. La nuova stagione di Sky Arte e Sky Documentaries punta su racconti originali, produzioni internazionali e documentari dedicati a figure che hanno segnato la cultura, lo spettacolo e la società.

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Dalle leggende del rock ai maestri del cinema italiano, dai protagonisti delle istituzioni ai grandi eventi che hanno cambiato il corso della storia europea. Il palinsesto 2026-2027 propone un viaggio attraverso personalità iconiche e vicende che continuano a parlare al presente.

Sky Arte: musica, cinema e grandi artisti

Si parte con Amy Winehouse – Anima ribelle, documentario BBC in prima visione il 22 luglio. Realizzato in occasione del quindicesimo anniversario della scomparsa della cantante britannica, il film sceglie di affidare il racconto ai familiari e agli amici più vicini all’artista.

Al centro della narrazione c’è soprattutto la madre Janis Winehouse, che per la prima volta ricostruisce pubblicamente la figura della figlia, restituendo il ritratto di una donna complessa e lontana dagli stereotipi costruiti negli anni dall’esposizione mediatica. Attraverso testimonianze mai ascoltate prima, materiali d’archivio di famiglia e rare esibizioni musicali, il documentario approfondisce anche il tema della salute mentale e della dipendenza, per una lettura più sfaccettata della sua vicenda personale.

Foto da Ufficio Stampa Sky – Picture shows_Amy Winehouse and Janis Winehouse-Collins

Ad agosto arriva, invece, Becoming Led Zeppelin, che ripercorre la nascita della band attraverso registrazioni restaurate, performance storiche, immagini mai viste prima e audio rimasterizzato. Un viaggio nelle origini di uno dei gruppi più influenti della storia del rock.

A settembre spazio all’arte con Caravaggio a Roma – Il viaggio del Giubileo, dedicato alla dimensione più umana e spirituale di Michelangelo Merisi. Il documentario accompagna il pubblico nel percorso artistico e personale del pittore, mettendone in luce il rapporto tra fede, inquietudine e ricerca interiore.

L’autunno proseguirà poi con Vittorio De Sica – La vita in scena, diretto da Francesco Zippel. Grazie all’accesso esclusivo agli archivi di famiglia con materiali inediti, il documentario ricostruisce la vicenda artistica e umana di uno dei grandi maestri del cinema italiano. Il progetto vede inoltre Wes Anderson come executive producer.

Foto da Ufficio Stampa Sky

Completa la proposta One to One: John & Yoko, dedicato alla stagione più intensa dell’impegno politico e artistico di John Lennon e Yoko Ono. Attraverso filmati domestici e registrazioni private, il documentario ripercorre il celebre concerto benefico del 1972 e il ruolo della coppia nella controcultura pacifista degli Anni Settanta.

Sky Documentaries racconta il presente e la storia

Sul fronte delle produzioni factual, Sky Documentaries amplia ulteriormente la propria offerta con una serie di produzioni originali dedicate a protagonisti della vita pubblica italiana e ai grandi snodi della storia.

Tra i progetti più significativi figura una nuova docu-serie Sky Original dedicata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. In due episodi, il racconto ricostruisce la sua Presidenza attraverso materiali d’archivio e i principali discorsi pubblici, componendo una sorta di lunga lettera rivolta agli italiani. L’obiettivo è restituire il ritratto di una figura istituzionale che ha accompagnato il Paese durante anni segnati da crisi politiche, emergenze e profondi cambiamenti sociali.

Foto da Ufficio Stampa Sky

La storia europea sarà invece al centro di Alessandro Barbero – 1848. L’Europa in rivolta, nuova docu-serie in tre episodi nella quale lo storico racconta l’anno delle rivoluzioni che trasformò definitivamente gli equilibri politici del continente. Libertà, nazioni, cittadinanza, imperi e partecipazione popolare diventano le chiavi per leggere un momento storico le cui conseguenze arrivano fino ai giorni nostri.

A settembre debutterà anche Luciano, prima di tutto, documentario dedicato a Luciano Ligabue, realizzato in occasione del concerto inaugurale dell’Arena Milano Santa Giulia. Attraverso una lunga intervista e immagini esclusive, il cantautore ripercorre la propria carriera, dagli esordi ai grandi eventi come Campovolo, alternando ricordi personali e riflessioni sulla musica.

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Tra gli appuntamenti di fine anno figura, inoltre, Andreotti, docu-serie che costruisce un doppio ritratto di Giulio Andreotti. Da un lato il protagonista assoluto della Prima Repubblica, dall’altro il personaggio mediatico che ha attraversato decenni di televisione, costume e immaginario collettivo italiano.

Foto da Ufficio Stampa Sky

E guardando già al 2027, Sky ha annunciato anche il nuovo progetto di Pablo Trincia, intitolato provvisoriamente Il vaso di Pandora. La docu-serie ripercorrerà gli eventi del G8 di Genova del 2001, concentrandosi sulle vicende della scuola Diaz e della caserma di Bolzaneto, sugli sviluppi giudiziari e sulla complessa ricostruzione delle responsabilità istituzionali, riportando al centro uno dei capitoli più controversi della storia recente italiana.

Tra le novità trova spazio anche Sky Classica, che a novembre proporrà in prima televisiva Tristano e Isotta di Richard Wagner dalla Semperoper di Dresda. Sul podio salirà Christian Thielemann, tra i maggiori interpreti del repertorio wagneriano, con la regia di Marco Arturo Marelli e la partecipazione della Staatskapelle Dresden.

Immagini concesse da Sky