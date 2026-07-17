Per l’ottavo anno il Castello di Thiene si trasforma in Scuola di Magia Italiana: tre giorni tra incantesimi, pozioni e misteri per bambine e bambini delle scuole primaria e secondaria.

Per l’ottavo anno consecutivo il Castello di Thiene, in provincia di Vicenza, apre le sue sale alla Scuola di Magia Italiana. Tra il 25 agosto e il 6 settembre, bambine, bambini e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado arrivano da tutta Italia per vivere tre giorni immersi tra incantesimi, lezioni di pozioni, misteri da risolvere e creature fantastiche.

L’articolo continua più sotto La nostra newsletter bisettimanale dedicata al mondo dell’arte e della cultura Revenews utilizza i dati da te forniti per tenerti informato con regolarità sul mondo dell'arte, nel rispetto della privacy come indicato nella nostra informativa. Iscrivendoti i tuoi dati personali verranno trattati secondo le modalità riportate in questa informativa privacy. Potrai disiscriverti in qualsiasi momento con l'apposito link presente nelle email.

La villa quattrocentesca, che unisce elementi gotici e rinascimentali, viene trasformata per l’occasione in una vera scuola di magia, con aule dedicate, spazi per le attività e dormitori allestiti per il pernottamento. Un contesto storico reale che incontra l’immaginario dei più giovani, familiare grazie ai libri e ai film ambientati in collegi magici.

Un castello che diventa scuola di magia

Organizzata da Caraval Spettacoli, la Scuola di Magia Italiana fa del Castello non solo lo scenario dell’evento, ma la casa temporanea dei giovani apprendisti. Dopo aver ricevuto la propria lettera di ammissione, ragazze e ragazzi vengono suddivisi in quattro casate e accompagnati in un percorso narrativo e interattivo tra le sale storiche, la Galleria dei Cavalli, le Scuderie settecentesche e la ghiacciaia sotterranea del primo Cinquecento.

Per tre giorni ogni momento della giornata diventa parte dell’avventura: dall’ingresso nel Castello al primo incontro con la propria casata, fino alle prove, alle lezioni e agli incontri inattesi disseminati negli ambienti storici. Il pernottamento all’interno del Castello rende l’esperienza ancora più coinvolgente, rafforzando il senso di comunità e di gioco condiviso tra i partecipanti.

Laboratori artistici, visite guidate, lezioni di incantesimi e pozioni, attività di gruppo e momenti di spettacolo si intrecciano in un programma pensato anche per promuovere lettura, socializzazione e gioco intelligente. A seguire i ragazzi è lo staff di Caraval Spettacoli, formato da attori, educatori e professionisti dell’intrattenimento, che accompagna il percorso mantenendo sempre al centro il divertimento.

Per l’edizione di quest’anno sono previsti tre turni tra il 25 agosto e il 6 settembre. I primi due appuntamenti sono già sold out: il turno dal 25 al 27 agosto, aperto al I, II, III, IV e V anno accademico, e quello dal 28 al 30 agosto, dedicato al I, II, III e IV anno. Restano invece alcuni posti disponibili per il turno conclusivo del 4, 5 e 6 settembre, rivolto al I, II e III anno accademico.

LEGGI ANCHE: Fontana Ferma unisce Messina e Reggio Calabria con l’arte

Per iscriversi è necessario inviare una mail all’organizzazione indicando nome ed età del partecipante, oltre ai dati di un genitore o di un maggiorenne responsabile, che riceverà i moduli da compilare. Sono previste anche modalità di iscrizione agevolate, da concordare direttamente con lo staff.

La Scuola di Magia Italiana conferma così la sua formula: unire la scoperta di un luogo storico d’eccezione a un’esperienza ludica e narrativa che parla direttamente all’immaginario dei più giovani. Tra casate, prove di gruppo e misteri da sciogliere, il Castello di Thiene diventa teatro di una tre giorni che invita a leggere, esplorare e condividere il gioco con gli altri.

Foto: Ufficio Stampa