‘Heartstopper Forever’ conclude su Netflix la storia di Nick e Charlie. Un ultimo film tra amore, futuro e paura di crescere.

Ci sono serie che finiscono perché la storia si esaurisce e altre che scelgono di congedarsi mentre i loro personaggi stanno ancora imparando a diventare adulti. Heartstopper appartiene alla seconda categoria. Dal 17 luglio arriva su Netflix Heartstopper Forever, il film che conclude il viaggio di Nick Nelson e Charlie Spring, interpretati ancora una volta da Kit Connor e Joe Locke.

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Non si tratta, dunque, di una quarta stagione. Il racconto nato dalle graphic novel di Alice Oseman sceglie il formato cinematografico per accompagnare i suoi protagonisti oltre il perimetro rassicurante della scuola, nel momento in cui il futuro comincia a trasformarsi da possibilità astratta in scelta reale.

Heartstopper Forever, la trama del film

Nick e Charlie sono inseparabili, ma qualcosa sta per cambiare. Mentre Nick si prepara ad andare all’università, Charlie scopre una nuova indipendenza a scuola e la prospettiva di una relazione a distanza comincia a pesare su entrambi. I dubbi prendono il sopravvento e il loro rapporto si trova ad affrontare la sfida più grande vissuta fino a questo momento. Il punto non è più soltanto capire chi si è o trovare il coraggio di dichiarare ciò che si prova. Heartstopper Forever sposta il racconto in avanti e pone una domanda più adulta: il primo amore può davvero durare per sempre? Anche gli amici di Nick e Charlie devono confrontarsi con i cambiamenti che accompagnano la fine dell’adolescenza. Amori, amicizie e progetti per il futuro cominciano a prendere direzioni differenti, trasformando la crescita in un passaggio inevitabilmente dolceamaro.

Il film è scritto da Alice Oseman e diretto da Wash Westmoreland. Accanto a Kit Connor e Joe Locke torna il cast principale della serie, con Yasmin Finney, Will Gao, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Rhea Norwood, Jenny Walser, Leila Khan e Darragh Hand. Tra i nuovi ingressi figurano Anna Maxwell Martin e Derek Jacobi. Per la prima volta Connor e Locke partecipano al progetto anche come executive producer, insieme a Oseman, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman ed Euros Lyn. La produzione è di See-Saw Films.

Dalla graphic novel a un universo audiovisivo

Heartstopper Forever è basato sul sesto e ultimo volume della graphic novel di Alice Oseman. Un passaggio non secondario per un progetto che, fin dal debutto su Netflix nel 2022, ha mantenuto un legame molto stretto con la propria origine editoriale. La serie non si è limitata a trasferire sullo schermo la storia di Nick e Charlie. Ha conservato parte del linguaggio visivo dei fumetti attraverso colori, animazioni e piccoli elementi grafici che accompagnano emozioni e gesti dei personaggi. Le foglie disegnate che attraversano le immagini sono diventate uno dei suoi segni più riconoscibili: un modo semplice per rendere visibile ciò che i protagonisti non riescono ancora a esprimere a parole.

Con Heartstopper Forever questo universo approda per la prima volta al formato cinematografico. Una scelta che, secondo Oseman, permette di costruire una conclusione più ampia e atmosferica, senza dover scandire il racconto attraverso episodi, svolte obbligate e cliffhanger. Il film può così concentrarsi sul tempo che passa e sulla trasformazione dei personaggi. Nick e Charlie non sono più i ragazzi del loro primo incontro: si avvicinano alla vita adulta e devono capire se il sentimento che li ha uniti possa cambiare insieme a loro senza andare perduto.

Il podcast ufficiale e il documentario

L’uscita di Heartstopper Forever è accompagnata da Heartstopper Forever: The Official Podcast, disponibile dal 17 luglio su Netflix in formato video e sulle principali piattaforme audio. A condurlo è Tia Kofi, già protagonista di RuPaul’s Drag Race UK. I cinque episodi riuniscono interpreti e autori della serie. Kit Connor e Joe Locke sono gli ospiti della prima puntata; seguono Corinna Brown e Kizzy Edgell, Yasmin Finney e Will Gao, Alice Oseman e Patrick Walters, Jenny Walser e Tobie Donovan.

Il podcast ripercorre gli anni di Heartstopper, racconta la realizzazione del film e raccoglie alcune domande dei fan. Non è soltanto un contenuto promozionale, ma parte di un congedo costruito per accompagnare gradualmente il pubblico fuori dal mondo di Nick e Charlie. Il 24 luglio arriverà inoltre su Netflix Heartstopper: Ending on a Hi, lo speciale dietro le quinte dedicato alla serie, alle persone che l’hanno realizzata e alla comunità cresciuta intorno alla storia.

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Heartstopper Forever chiude così il viaggio di Nick e Charlie senza presentarlo come una favola immobile. I due ragazzi sono cresciuti e con loro è cresciuto il pubblico che li ha accompagnati. Il lieto fine, questa volta, non coincide necessariamente con la promessa che nulla cambierà. Forse significa imparare ad accettare che l’amore, per continuare a esistere, debba trovare una forma nuova.