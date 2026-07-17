Fortnite trasforma l’universo gotico di Batman in una vacanza digitale tra Batcaverna, buggy da spiaggia e nuovi oggetti da collezionare.

Anche Batman ha ceduto all’estetica dell’estate. Con l’aggiornamento v41.20, Fortnite inaugura Hot Bat Summer, il nuovo evento che porta sull’isola di Battle Royale una versione balneare e decisamente pop dell’universo di Gotham City. Il cavaliere oscuro resta, almeno nelle intenzioni, il protagonista. Intorno a lui, però, compaiono buggy da spiaggia, alianti, borse estive e le celebri sirene di Gotham, trasformate per l’occasione in icone di una vacanza digitale sospesa tra fumetto, videogame e cultura pop.

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Una Batcaverna sull’isola di Fortnite

La principale novità è l’arrivo della Batcaverna, un nuovo punto d’interesse esplorabile all’interno della mappa. I giocatori possono inoltre attraversare l’isola a bordo del Batman Beach Buggy e utilizzare la Batman Grapnel Gun, un rampino che permette di muoversi rapidamente e raggiungere punti sopraelevati. Completando le nuove missioni è possibile ottenere il Batman Sprite, una creatura collezionabile che consente di aprire il mantello di Batman durante un salto e planare sopra l’isola. Lo Sprite aumenta inoltre le possibilità di trovare versioni più rare delle creature custodite nei forzieri.

Tra le altre ricompense compaiono la borsa estiva di G’Nort, il piccone Caped Cooler-sader e l’aliante Zap-brella. Dal 16 al 19 luglio, guardando le dirette di Fortnite su Twitch, sarà possibile sbloccare anche tre spray dedicati all’evento, tra cui Wipeout Harley e Beach Blossom Ivy.

Quando Gotham cambia immaginario

Hot Bat Summer gioca soprattutto sul contrasto. L’universo notturno, urbano e gotico di Batman viene trasferito in uno scenario dominato da spiagge, colori accesi e accessori estivi. La Batmobile diventa un buggy, il mantello uno strumento per planare e i personaggi di Gotham assumono l’aspetto di figurine da collezionare.

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È la logica con cui Fortnite ha costruito negli anni il proprio immaginario: non limitarsi a ospitare personaggi provenienti da cinema, musica, sport e fumetti, ma trasformarli per renderli compatibili con il linguaggio del gioco. Batman non entra semplicemente nell’isola. È una rilettura che avviene attraverso la sua estetica, dove anche il simbolo più oscuro può diventare parte di una vacanza permanente.