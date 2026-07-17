A Calascio la Scuola di perfezionamento musicale chiude il percorso con un concerto gratuito en plein air: Gianluca Terranova, Sabrina Picci e gli allievi in scena nella piana della Chiesa Ottagonale.

La grande lirica arriva a Calascio con un concerto gratuito en plein air che chiude la Scuola di perfezionamento musicale del borgo abruzzese. Il 25 luglio, alle ore 18.00, la piana della Chiesa Ottagonale, all’interno del complesso monumentale di Rocca Calascio, diventa un palcoscenico naturale affacciato sulla piana di Navelli, a circa 1.500 metri di altitudine.

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Protagonista del concerto-evento sarà il tenore di fama internazionale Gianluca Terranova, noto anche per l’interpretazione di Enrico Caruso nella fiction Rai Caruso, la voce dell’amore. Accanto a lui il soprano Sabrina Picci, i migliori allievi della masterclass di canto lirico e il Maestro Cesare Marinacci al pianoforte, per un programma che intreccia grande repertorio e scoperta del territorio.

Un concerto tra paesaggio, patrimonio e formazione

Tra le architetture seicentesche di Calascio (AQ) e il paesaggio che ha ispirato il cinema internazionale, la musica diventa strumento di rigenerazione culturale e sociale. Il concerto del 25 luglio rappresenta il momento conclusivo di AltaMusicA 2026, ciclo di masterclass di alto perfezionamento musicale curato dall’Associazione Culturale Pomerium con Giorgia Tomassi, Carlo Maria Griguoli, Gianluca Terranova e Sabrina Picci.

L’appuntamento chiude un percorso sviluppatosi nell’arco di diversi mesi tra i luoghi simbolici del borgo: dal Convento di Santa Maria delle Grazie alle chiese di San Leonardo, San Nicola di Bari e Sant’Antonio Abate, fino alla Rocca. Lezioni, prove, incontri e concerti hanno trasformato Calascio in un campus diffuso, coinvolgendo la comunità in un’esperienza condivisa e accessibile.

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Il programma del concerto attraverserà alcune delle pagine più amate del repertorio lirico e della tradizione musicale italiana: dalle grandi arie d’opera alle romanze, dall’operetta alla canzone napoletana, fino al crossover. Sullo sfondo, il paesaggio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, con la piana di Santa Maria della Pietà che accoglie il pubblico fino a esaurimento posti.

La Scuola di perfezionamento musicale di Calascio

La Scuola di Perfezionamento Musicale di Calascio nasce nell’ambito del progetto PNRR Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo, promosso dal Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo dell’Università Roma Tre. L’obiettivo è fare della musica uno strumento di formazione, incontro e valorizzazione del patrimonio, trasformando Rocca Calascio in un laboratorio permanente di rigenerazione.

Dopo il progetto Maestri del Settecento napoletano e il giovane Mozart, dedicato alla musica d’insieme e al repertorio barocco e classico, il borgo ha ospitato un corso residenziale internazionale di perfezionamento in Musiche per il Cinema e l’Audiovisivo, articolato in quattro moduli. Compositori, registi, studiosi e professionisti hanno guidato i partecipanti in un percorso sulla musica per film, televisione e nuovi linguaggi audiovisivi, dal sound design alla post-produzione audio.

Realizzata in collaborazione con Officina Musicale e l’Associazione Culturale Pomerium, sotto la supervisione scientifica del professor Luca Aversano, la Scuola costituisce uno degli assi principali di Rocca Calascio – Luce d’Abruzzo. Attraverso l’Accademia della Rigenerazione, il progetto mette in rete scuole di alta formazione dedicate alla musica, alla pastorizia estensiva, alla gestione turistica sostenibile e alla tessitura, affiancandole a festival e iniziative culturali come Calascio Film Fest, Rigenera Festival e Calascio Innovation Playground.

La grande lirica en plein air con Gianluca Terranova e Sabrina Picci diventa così il simbolo di un percorso che usa la cultura come motore di sviluppo e di nuove economie per i territori interni. L’ingresso al concerto è libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Foto: Ufficio Stampa