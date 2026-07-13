Dal 13 al 19 luglio 2026 il Village Celimontana trasforma Villa Celimontana in un salotto musicale a cielo aperto tra flamenco, swing, blues, omaggi al cinema e brunch jazz dedicato all’amore.

Dal 13 al 19 luglio Villa Celimontana si trasforma in un vero villaggio della musica con Village Celimontana 2026, rassegna a ingresso libero che anima uno dei parchi più suggestivi di Roma. Tra flamenco, swing, blues, omaggi alle grandi colonne sonore e brunch jazz, il programma abbraccia generi e pubblici diversi, mantenendo al centro l’atmosfera rilassata del giardino storico.

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Il cuore del progetto è Village Celimontana, allestito nella cornice di Villa Celimontana in via della Navicella 12 (00184), dove ogni serata diventa occasione per ascoltare musica dal vivo, ballare e scoprire nuovi linguaggi sonori. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero, con inizio degli spettacoli in fascia serale e un brunch speciale la domenica.

Dal lunedì al mercoledì: flamenco, swing e one man show

Si parte lunedì 13 luglio con la serata Greg ogni Luneday e la Noche Flamenca, che trasforma il parco in una vera cueva flamenca. Tra tablao, Sevillanas, Tanguillos, Soleà e Bulerias, il pubblico viene invitato a lasciarsi trascinare dal ritmo, sorseggiando una sangria o un Tinto de Verano mentre il corpo di baile più ispanico della capitale anima il palco.

Ritratto di Greg per la serata del lunedì al Village Celimontana 2026 a Roma

Il martedì è dedicato allo swing con la storica serata SWING SWING SWING. Si comincia alle 21 con la lezione di ballo gratuita Primi passi insieme alla scuola Swing & Smile, pensata per chi vuole iniziare a muoversi come un vero ballerino. A seguire, alle 22, il concerto del Chiara Talone Swing Quintet, che propone un viaggio tra grandi classici internazionali ed evergreen italiani, con un sound elegante e carico di energia. Chiude la serata il Vintage Party firmato DJ Arpad.

Mercoledì 15 luglio arriva poi Max Paiella con il suo One Mad Show, spettacolo in cui la musica diventa filo conduttore di un racconto comico e surreale. Tra cantautori, rock, pop, trap e jazz, l’artista gioca con i gusti del pubblico, alternando brani celebri, personaggi immaginari e situazioni paradossali in un triangolo delle Bermuda della musica che cambia ogni sera.

Blues, colonne sonore e brunch jazz all’aperto

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Giovedì 16 luglio il palco accoglie i The Love Gamblers con uno special guest d’eccezione: Curtis Salgado, vincitore di 11 Blues Music Awards, tra cui il BB King Entertainer of the Year. La super band riunisce cinque musicisti tra i più apprezzati della scena blues romana: Marco Meucci (piano e voce), Luca Tozzi (chitarra e voce), Marco Di Folco (chitarra e voce), Ivano Sebastianelli (basso) e Lorenzo Francocci (batteria), per una serata all’insegna di blues, soul e funk.

Curtis Salgado con The Love Gamblers al Village Celimontana 2026 a Roma

Gli appuntamenti del fine settimana

Venerdì 17 luglio spazio al cinema con A Night with Henry Mancini, affidata al Riccardo Fassi & Mimma Pisto Quartet. Il quartetto rilegge in chiave personale alcune tra le più celebri colonne sonore del compositore, da Colazione da Tiffany a Moon River, da La Pantera Rosa a Peter Gunn, passando per brani come Two for the Road, It Had Better Be Tonight e Dreamsville. Gli arrangiamenti di Riccardo Fassi esaltano inoltre la varietà di atmosfere create da Mancini, tra intensità lirica, ironia e ritmi incalzanti.

A seguire, sabato 18 luglio, il palco si fa più intimo con lo spettacolo-concerto Senza Fine di Max e Giulia Maglione. Due voci che si rincorrono tra le canzoni di Gino Paoli e Ornella Vanoni, tra ricordi, aneddoti e confessioni, accompagnate al pianoforte da Luigi Mas. Un dialogo musicale sul tema dell’amore, raccontato con ironia leggera ed emozione sincera.

Locandina del brunch Storia e Musica Love Notes al Village Celimontana 2026 a Roma

Domenica 19 luglio

Domenica 19 luglio si apre con il Brunch Storia e Musica delle 13: Love Notes. La tradizione del jazz che racconta l’amore. Un viaggio tra standard jazz e grandi interpreti, tra aneddoti e curiosità per esplorare le molte sfaccettature dell’amore. In scena Amira D’Apote al pianoforte, Simone Calomino alla voce e Sergio Di Mico al contrabbasso.

La stessa sera torna la storica domenica BSRR – Bevo Solo Rock and Roll. Anche in questo caso si parte con la lezione gratuita Primi passi tenuta dalla scuola Boogie Marconi, pensata per chi vuole imparare le basi del ballo in gruppo. A seguire, il concerto de La Conventicola del Rock’n Roll, che porta sul palco l’energia del rock’n’roll d’altri tempi tra ritmo, divertimento e atmosfera vintage.

La Conventicola del Rock’n Roll in concerto al Village Celimontana 2026 a Roma

A completare l’esperienza, l’ingresso libero e la possibilità di vivere Villa Celimontana come un salotto all’aperto, tra alberi secolari, musica dal vivo e serate pensate per chi vuole ballare, ascoltare o semplicemente godersi la città in versione estiva.

Foto: Ufficio Stampa