Dal 13 al 17 e dal 20 al 24 luglio 2026 L’Aperossa trasforma Garbatella e Ostiense in un laboratorio diffuso di cinema, podcast, passeggiate urbane e incontri su memoria, diritti e cittadinanza attiva.

Roma torna a interrogare il suo passato e il suo presente con L’Aperossa, il progetto culturale promosso dalla Fondazione Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico ETS (AAMOD). Dal 13 al 17 luglio e dal 20 al 24 luglio 2026 la Garbatella e il quadrante Ostiense diventano teatro di dieci giornate di cultura partecipata tra memoria, diritti, cinema e cittadinanza attiva, tutte a ingresso libero fino a esaurimento posti.

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Tra La Villetta Social Lab, la sede della Fondazione AAMOD e il Museo della Centrale Montemartini, il pubblico potrà muoversi in un vero e proprio laboratorio diffuso fatto di incontri, presentazioni di libri, podcast dal vivo, laboratori per bambine e bambini, passeggiate urbane, visite guidate e proiezioni cinematografiche.

Cinema, laboratori e podcast tra memoria e territorio

Al centro della programmazione c’è l’attenzione ai più piccoli con i CineLab Kids a cura di Simona Debernardis, pensati per bambine e bambini dagli 8 ai 12 anni. Nei laboratori i partecipanti entrano in contatto diretto con la materia del cinema, manipolano pellicole, realizzano opere visive originali e sperimentano la magia della proiezione in moviola, trasformando l’esperienza cinematografica in un gioco di scoperta condivisa.

Il rapporto con il territorio prende forma in ESPLORA – Ostiense da ascoltare. Racconti da un quartiere in trasformazione, progetto realizzato con l’associazione Marmorata 169. Un podcast in dieci episodi, fruibile online e tramite QR code disseminati lungo un percorso urbano, guida cittadini e visitatori tra storia, cinema, letteratura e memoria, invitando a guardare con occhi nuovi uno dei quadranti più dinamici e stratificati della città.

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Non mancano le occasioni per scoprire o riscoprire il patrimonio museale con Un giorno al museo, visite guidate gratuite al Museo della Centrale Montemartini, organizzate con l’associazione Vita Romana. In questo scenario, dove archeologia e archeologia industriale convivono in un dialogo unico, il pubblico è accompagnato alla lettura di uno dei luoghi più affascinanti della capitale.

Apetalk, cinema e cittadinanza attiva

La riflessione collettiva trova spazio negli Apetalk, incontri e presentazioni editoriali dedicati ai temi del presente: dalle donne e la scrittura alla memoria degli anni Novanta, dalla guerra civile spagnola ai percorsi di emancipazione attraverso il lavoro, fino ai diritti umani, alle migrazioni e ai rapporti tra Italia e Cuba. A dialogare con il pubblico ci saranno, tra gli altri, Sabrina Sciabica, Gabrielle Bosco, Manuela Mocellin, Maya Issa, Francesca Nardo, Chiara Becchimanzi, Valerio Mattioli, Maurizio Braucci, Paolo Fazzini, Francesca Cadin, Damiano Garofalo, Luca Peretti, Dario Salvetti, Lluis Paradell, Giulia Buccalossi, Tommaso Arrotta, Valentina Vicovaro, Benedetta Contu, Flavia Rossi, Stefano Rulli, Carolina Di Domenico, Pier Lorenzo Pisano, Alice Sagrati, Francesca Zanni, Riccardo Noury, Nello Trocchia, Luca Casarini, Pietro Perotti, Tommaso D’Elia, Sarita Fratini, Roberto Livi e Marco Papacci.

Ogni serata si chiuderà con una selezione di proiezioni cinematografiche, tra film italiani e internazionali, opere poco distribuite o inedite, sempre in dialogo con i temi affrontati negli incontri. In programma titoli come Una vita all’assalto di Paolo Fazzini, Terra di Spagna di Joris Ivens, Thank You For Banking With Us! di Laila Abbas, Il figlio più bello di Giovanni Piperno, Diaz di Daniele Vicari, Nata da un sogno di Tommaso D’Elia, NN – Non Noto di Tezeta Abraham e Neurotica Anonima di Jorge Perugorría.

Podcast e momenti di riflessione

Il programma si arricchisce di podcast dal vivo come C’è Figa di Alessandra Flamini con Frad, Valentina Medda, Alessandra Flamini, Ilaria Giambini e Paola Giglio, e CRUSH. Tentativi sparsi per ri-far l’amore di e con Gioia Salvatori (Cuoro), ispirato a Il Cuore scoperto e sonorizzato da Alexandra Genzini, entrambi realizzati in collaborazione con Fandango podcast. In calendario anche le letture di Fabbrica di e con Ascanio Celestini, che intrecciano narrazione, lavoro e memoria.

Come da tradizione, ogni appuntamento serale sarà preceduto da Tre minuti di Vita, momento di riflessione a cura di Vincenzo Vita, presidente della Fondazione AAMOD. Per tutta la durata della manifestazione sarà attivo un corner partecipativo dedicato alla raccolta di fotografie e materiali audiovisivi legati al quartiere Garbatella-Ostiense, per costruire una memoria collettiva e condivisa.

Promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e vincitore dell’avviso pubblico Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, L’Aperossa 2026 conferma la vocazione del progetto a fare del cinema e delle arti un motore di partecipazione civica e di lettura critica delle trasformazioni urbane.

Foto: Ufficio Stampa