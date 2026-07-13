La Reggia di Caserta apre il Parco reale e il Giardino Inglese alle 4:30 del mattino il 1 e il 29 agosto: musica, natura e un concerto all’alba per un’esperienza unica.

La magia del mattino torna a illuminare la Reggia di Caserta con l’iniziativa Alba alla Reggia, che per il 1° e 29 agosto propone un doppio appuntamento dedicato a chi vuole vivere il Parco reale e il Giardino Inglese alle prime luci del giorno. In queste due date il complesso vanvitelliano aprirà eccezionalmente le porte alle 4:30 del mattino, invitando il pubblico a scoprire il sito monumentale in un orario inconsueto e suggestivo.

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L’istituto del Ministero della Cultura esorta i visitatori a mettersi in sintonia con l’ambiente circostante, lontani dal trambusto della routine quotidiana. Nella pace e nella frescura dell’alba, il Parco reale si trasforma in un’oasi di benessere dove osservare il risveglio della natura, tra giochi di luce, silenzi sospesi e una fruizione più intima degli spazi storici e paesaggistici.

Concerto all’alba e performance tra musica e danza

L’atmosfera delle due aperture straordinarie sarà arricchita da musica dal vivo, momenti di narrazione ed esibizioni artistiche. Il 1° agosto, a Le Serre di Graefer nel cuore del Giardino Inglese, è in programma dalle 5:30 il concerto dell’Orchestra Filarmonica Campana. Il 29 agosto, invece, le performance saranno curate da Progetto Sonora e Arabesque Dance Company, dando vita a un percorso che intreccia suoni e movimento nel paesaggio del Parco reale.

Nel concerto del 1° agosto, la luce nascente e il paesaggio sonoro si fonderanno in un dialogo di rara intensità, per un’esperienza dichiaratamente intima e fuori dal tempo. Sul podio salirà il direttore francese Jean François Verdier, con la partecipazione solistica della pianista Stefania Argentieri, chiamata a dialogare con l’orchestra in un programma costruito come un vero viaggio musicale verso il giorno.

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La serata si aprirà con Siegfrieds Rheinfahrt da Götterdämmerung di Richard Wagner, un flusso orchestrale in continuo movimento che, tra slanci eroici e distese sonore luminose, sembra tradurre in musica il lento emergere della luce. Il clima sonoro si trasfigura poi nella sospesa rarefazione di Clair de lune di Claude Debussy, dove timbri e armonie si dissolvono in un’atmosfera contemplativa, quasi a trattenere l’ultimo respiro della notte.

Programma musicale, biglietti e informazioni pratiche

Con il Concerto per pianoforte e orchestra di Francis Poulenc, la scrittura si anima di contrasti e vitalità, tra eleganza neoclassica, energia ritmica e momenti di lirismo che accompagnano il progressivo risveglio della scena sonora. A suggellare il percorso sarà la Suite n. 1 da Peer Gynt di Edvard Grieg, il cui celebre Mattino diventa approdo simbolico del concerto, in cui musica e luce coincidono restituendo l’immagine sonora dell’alba.

Per chi desidera completare l’esperienza con una colazione, saranno aperti sia la caffetteria del Museo situata nel Cannocchiale, sia la terrazza panoramica nei pressi della Fontana di Diana e Atteone. Gli Appartamenti reali saranno accessibili, secondo il consueto orario, a partire dalle 8:30, permettendo di proseguire la visita all’interno del palazzo dopo il percorso nel Parco reale.

I partecipanti possono acquistare il titolo d’ingresso “Alba alla Reggia di Caserta” per il 1° e 29 agosto sia online sulla piattaforma TicketOne, sia presso la biglietteria fisica in piazza Carlo di Borbone. Sono disponibili il biglietto “Parco reale e Giardino Inglese” al costo di 10 euro e “Appartamenti + Parco reale e Giardino Inglese” al costo di 18 euro, con accesso agli Appartamenti reali dalle 8:30. Riduzioni e gratuità restano valide secondo le normative vigenti e l’evento è incluso nel programma dell’abbonamento ReggiaCard 2026; la consumazione della colazione non è compresa nel prezzo del biglietto.

Fino alle 8:30 sarà fruibile esclusivamente il varco d’accesso di piazza Carlo di Borbone, mentre l’ingresso di corso Giannone rimarrà chiuso. Non sarà consentito l’accesso con le biciclette e i servizi di navetta, golf cart e noleggio bici non saranno attivi, per preservare la quiete e la particolarità dell’esperienza all’alba nel Parco reale.

Foto: Ufficio Stampa