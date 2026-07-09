Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 la Cascina Cuccagna di Milano ospita l’ultimo weekend della stagione de La domenica bestiale, tra fotografia, lettura, laboratori creativi e attività per famiglie.

Sabato 11 luglio 2026 e domenica 12 luglio 2026 la storica Cascina Cuccagna di Milano chiude la stagione de La domenica bestiale con l’edizione del sabato con un fine settimana di attività culturali gratuite aperte a tutte e tutti. Tra incontri, laboratori e momenti di socialità, il programma prosegue il dialogo con le arti visive e valorizza alcune delle iniziative più amate del palinsesto Quotidiano Cuccagna 2025/26.

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Il weekend comunitario di luglio intreccia fotografia, lettura, pratiche partecipative e proposte dedicate a bambine, bambini e famiglie. Le attività artistiche rappresentano una delle novità del palinsesto estivo Tutta tua la Cuccagna, inaugurato il 7 luglio e realizzato con i fondi della Lotteria di Cascina Cuccagna, costruito a partire dalle preferenze espresse dalla cittadinanza.

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Sabato 11 luglio tra fotografia, lettura e performance

Nel pomeriggio di sabato, il programma si apre con “Milano invisibile – Costruire relazioni per immaginare insieme la città” (15:00-17:00), a cura di Milano Invisibile, un momento di confronto sulle esperienze di socialità, cultura, partecipazione e mutualismo costruite dalle nuove generazioni, rivolto a partecipanti dai 16 anni in su. L’incontro favorisce nuove connessioni tra realtà attive sul territorio.

Chi cerca un tempo più lento può partecipare a Offline Reading Party (16:00-19:00), a cura di The Offline Club e Book Club Milanese: un pomeriggio di lettura individuale senza smartphone né notifiche, seguito da uno spazio di scambio e conversazione tra appassionati di libri, consigliato dai 15 anni.

Nello stesso arco orario è in programma il “Laboratorio di Cianotipia” (16:00-19:00), curato da Manisinistre, che accompagna i partecipanti dai 16 anni alla scoperta dell’antica tecnica di stampa fotografica, sperimentando con fiori, foglie e materiali di recupero. In cortile, il “Photo Booth” (16:00-19:00), a cura del fotografo Alessandro Uttaro, offre ritratti in un set allestito ad hoc, con uno scatto omaggio come ricordo della giornata. A seguire è previsto anche un “Workshop di Performance” (18:30-20:00), che aggiunge una dimensione performativa al percorso del sabato.

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Domenica 12 luglio: laboratori per bambini e socialità diffusa

La domenica mattina è dedicata ai più piccoli. “La tartaruga d’acqua” (10:00-11:30), a cura di Artworkshop, propone a bambine e bambini dai 5 agli 11 anni la costruzione di una tartaruga galleggiante con materiali di recupero, unendo gioco e attenzione al riuso. In parallelo torna “Social Knitting” con Magliando (10:30-12:30), per imparare o riscoprire maglia e uncinetto in un clima informale, aperto dai 12 anni.

Alle 11:30 va in scena “Il Flauto magico di Wolfgang Amadeus Mozart nel 270° anniversario della nascita” (11:30-12:30), spettacolo musicale a cura di Mamu che racconta l’opera mozartiana in forma di fiaba, attraverso narrazione e musica dal vivo, pensata per bambine, bambini e famiglie.

Nel pomeriggio, “Un Posto Per Giocare” (15:00-16:00), a cura di Onalim e Tokatè, coinvolge bambine e bambini dai 3 ai 10 anni, insieme ai genitori, nella scoperta di diversi giochi da tavolo, tra sfide, collaborazione e divertimento. Chiude il programma il “Laboratorio del perché: designer si diventa!” (16:00-17:00), a cura di The Playful Living in collaborazione con Il Club dei Bimbi di Quartiere, rivolto a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, per stimolare curiosità, immaginazione e pensiero progettuale.

Una cascina aperta alla città tutto l’anno

Come da tradizione, il weekend si conclude con La Tavolata Bestiale, la cena condivisa ospitata da un posto a Milano, che invita il pubblico a fermarsi e a condividere la tavola con vecchi e nuovi amici. Pur trattandosi dell’ultimo appuntamento stagionale, il progetto La domenica bestiale con l’edizione del sabato tornerà a settembre, confermando la vocazione partecipata della cascina.

Cascina Cuccagna rimane aperta in agosto, dalle 9:00 alle 00:00, seguendo gli orari del ristorante/bar, come luogo da vivere quotidianamente nel cuore della città. Tra il verde del giardino, il pergolato e le corti, offre spazi per lavorare, leggere all’ombra o semplicemente fermarsi durante una passeggiata, diventando un punto di riferimento per chi resta a Milano e per chi è di passaggio.

La domenica bestiale con l’edizione del sabato è un progetto di ACCC Associazione Consorzio Cantiere Cuccagna, con il patrocinio del Municipio 4 del Comune di Milano, che rinnova l’impegno nel costruire uno spazio culturale aperto e inclusivo. Le attività sono a ingresso libero; alcune sono a pagamento con sconto per tesserati o prevedono la sottoscrizione alla Tessera della Cuccagna. Il programma completo è disponibile sul sito di Cascina Cuccagna.

Foto: Ufficio Stampa