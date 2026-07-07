Dal 16 luglio al 20 agosto 2026 il Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino ospita “Note d’arte”, quattro concerti del Conservatorio Giuseppe Verdi con speed tour alla mostra sul Sodoma.

La musica torna a risuonare tra le sale del Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto con Note d’arte, rassegna estiva realizzata in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giuseppe Verdi di Torino. Dal 16 luglio al 20 agosto 2026, quattro appuntamenti alle 18.30 trasformano il museo torinese in un salotto sonoro tra arpa, chitarre e fisarmonica.

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Il progetto unisce ascolto e scoperta del patrimonio: ogni concerto, della durata di circa 30-35 minuti, include la possibilità di seguire uno speed tour alla mostra Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Alla conquista del Rinascimento, allestita negli spazi del museo fino al 6 settembre 2026, oppure di visitarla in autonomia.

Quattro giovedì tra arpa, chitarre e fisarmonica

Il calendario di Note d’arte si articola su due giovedì al mese, tra luglio e agosto. Si parte giovedì 16 luglio 2026 alle 18.30 con il concerto solista di arpa di Eleonora Savio, che apre la rassegna con un programma dedicato a pagine tra Novecento e Sette-Ottocento.

Giovedì 23 luglio 2026, sempre alle 18.30, il testimone passa al Duo Renda-Trucco, formato dai chitarristi Fabio Renda e Beniamino Trucco. La serata è dedicata a un concerto di chitarre classiche, tra dialoghi a due voci e atmosfere cameristiche.

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Musica dal vivo e visita alla mostra sul Sodoma

Ad agosto la rassegna prosegue giovedì 6 agosto 2026 con il concerto solista di fisarmonica di Ivan Homolskiy, che porta al museo uno strumento capace di attraversare generi e linguaggi diversi. L’ultimo appuntamento è in programma giovedì 20 agosto 2026, quando Marlon Adriano sarà protagonista di un recital per chitarra classica.

Ogni serata di Note d’arte offre al pubblico un doppio livello di esperienza: da un lato l’ascolto dal vivo in un contesto raccolto, dall’altro l’immersione nella mostra Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma. Alla conquista del Rinascimento, dedicata al maestro rinascimentale e ospitata al Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto fino al 6 settembre 2026.

Informazioni pratiche e prenotazioni

Il costo per ciascun appuntamento è di € 12,00, comprensivo di ingresso al museo, concerto e speed tour alla mostra. Per i possessori di Abbonamento Musei il biglietto è ridotto a € 6,00, sempre comprensivo di tutte le attività previste.

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite telefono (011 837 688 int. 3) o scrivendo all’indirizzo e-mail indicato dal museo. La rassegna si svolge negli spazi del Museo di Arti Decorative Accorsi-Ometto di Torino, in via Po 55.

Foto: Ufficio Stampa