Mercoledì 8 luglio 2026 il MACRO di Roma partecipa a “Il Premio Strega va in città” con un’apertura straordinaria gratuita e il podcast Felici Pochi che introduce la diretta della finale.

Mercoledì 8 luglio 2026 il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma diventa uno dei poli cittadini de “Il Premio Strega va in città” con Notte Premio Strega, una serata che intreccia arte contemporanea e grande narrativa italiana. Il museo prolunga eccezionalmente l’orario di apertura, offrendo ingresso gratuito alle mostre dalle ore 19.00 alle 23.00 e invitando il pubblico a seguire in sede la finale dell’80ª edizione del Premio Strega.

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Nel cuore di Roma, il MACRO si trasforma così in uno spazio di partecipazione collettiva: i visitatori possono muoversi tra le sale espositive e, allo stesso tempo, vivere in diretta la serata conclusiva del più noto riconoscimento letterario italiano, fino alla proclamazione del libro vincitore dell’edizione 2026.

Mostre aperte gratis e il racconto di 80 anni di Premio Strega

Dalle ore 19.00 alle 23.00 il museo e tutte le esposizioni in corso sono visitabili gratuitamente. Tra queste spicca Uno, cinque, dodici. Ottant’anni del Premio Strega, la mostra che ripercorre la storia del Premio dal 1947 a oggi attraverso libri, documenti, fotografie e materiali d’archivio, restituendone il ruolo di osservatorio privilegiato sulle trasformazioni culturali e linguistiche del Paese.

La partecipazione del MACRO a “Il Premio Strega va in città”, iniziativa promossa da Roma Capitale, si pone in ideale continuità proprio con questa esposizione: il percorso in mostra dialoga con l’attualità del Premio, accompagnando i visitatori dalla memoria delle sue edizioni storiche fino alla serata in cui verrà annunciato il vincitore 2026 in diretta televisiva.

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Il podcast Felici Pochi e la diretta della finale su Rai 3

La seconda parte della serata prende il via alle ore 22.30 nell’Auditorium del museo con Felici Pochi, il podcast letterario di Riccardo Pedicone con Simone Vero e Benedetta Sofia Barone. Il trio introduce la finale con commenti, approfondimenti e curiosità dedicate ai libri finalisti e alla storia del Premio, creando un momento di ascolto condiviso che avvicina il pubblico alle voci e ai temi della narrativa contemporanea.

A seguire, dalle ore 23.00, il MACRO ospita la visione collettiva della diretta su Rai 3 dalla Piazza del Campidoglio, condotta da Pino Strabioli e Gloria Campaner, durante la quale verrà proclamato il libro vincitore dell’edizione 2026 del Premio Strega.

Un progetto diffuso tra musei, cinema e arene della città

Notte Premio Strega rientra nel programma di appuntamenti che il MACRO dedica al Premio promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e Strega Alberti Benevento. L’apertura straordinaria offre l’occasione di vivere il museo in una dimensione diversa, dove l’esperienza delle mostre si intreccia con la letteratura in una serata di condivisione aperta alla città.

L’iniziativa fa parte del progetto che porta la finale del Premio Strega in musei, cinema e arene di Roma, trasformandoli in luoghi di incontro tra pubblico e grande letteratura contemporanea. È promossa da Roma Capitale, Assessorato alla cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali, in collaborazione con la Fondazione Goffredo e Maria Bellonci e Strega Alberti Benevento, l’Azienda Speciale Palaexpo, il MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma e la Fondazione Cinema per Roma, con la media partnership di Rai Cultura.

Foto: Ufficio Stampa