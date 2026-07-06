L’Estate Romana 2026 entra nel vivo con un ricco calendario di eventi tra teatro, musica, cinema, arte e laboratori diffusi in tutta Roma, dal centro storico a Ostia, fino al 16 luglio.

Roma si accende con l’Estate Romana 2026, una programmazione diffusa che fino al 16 luglio 2026 trasforma la città in un grande palcoscenico. Promosso dall’Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, il cartellone intreccia grandi istituzioni e associazioni locali, grazie anche al bando biennale Roma Creativa 365 – Cultura tutto l’anno, tra spettacoli, concerti, cinema all’aperto, mostre, visite guidate e attività per bambini.

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Dal centro storico al litorale di Ostia, l’estate capitolina propone serate di teatro sotto le stelle, jazz nel verde, gala di danza al Circo Massimo, arene cinematografiche nei quartieri e percorsi immersivi tra archeologia e arte contemporanea. Una rete inclusiva e accessibile che offre appuntamenti gratuiti o a prezzi calmierati, con informazioni e aggiornamenti su culture.roma.it.

Teatro e musica: festival, gala e grandi ritorni

Sul litorale, il Teatro del Lido di Ostia ospita la decima edizione di Teatri d’Arrembaggio – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia, dal 3 al 26 luglio, con ingresso gratuito tra comicità, teatro ragazzi e laboratori. In scena, tra gli altri, Daniele Parisi con Non è uno sport acquatico, Chiara Becchimanzi con Eroina, le Karma B in Cominciamo Male e Roberto Anglisani con L’Avventura di Nino. Info e programma su valdradateatro.it.

Il Teatro Tor Bella Monaca propone invece l’arena all’aperto con La Colomba e l’Elefante, ritratto teatrale di Frida Kahlo e Diego Rivera diretto da Roberto D’Alessandro, mentre al Teatro Ostia Antica Festival – Il senso del passato la Lysistrata di Aristofane diretta da Asterios Peltekis porta sul palco il Teatro Nazionale della Grecia del Nord con spettacolo in lingua originale e soprattitoli in italiano.

Negli spazi esterni del Teatro India, dal 14 al 31 luglio, torna il festival multidisciplinare India Città Aperta, con musica, danza, talk e arti visive. In calendario i live di Piotta, Davide Toffolo, Elio Germano con Teho Teardo, Giulia Ananìa e Giovanni Truppi, oltre alle collaborazioni con il “Fabbrica” Young Artist Program del Teatro dell’Opera di Roma.

Proprio il Teatro dell’Opera di Roma anima il Circo Massimo con un doppio fronte: il 3 e 4 luglio alle ore 21 il film-concerto Il Gladiatore, con l’orchestra diretta da Ludwig Wicki e la voce di Lisa Gerrard, e il 14 luglio il gala Roberto Bolle and Friends, serata di grande danza internazionale. Info e biglietti su operaroma.it.

Al parco della Casa del Jazz prosegue la 36ª edizione de I Concerti nel Parco, Estate 2026, fino al 2 agosto, con prime romane e assolute tra musica, teatro e narrazione: dal tributo 2012/2026 Cohen, Bowie, Prince, Michael Gratitude del Gabriele Coen Quartet con Giancarlo De Cataldo alle serate con Stefano Massini, Yamandu Costa e Monica Guerritore. Programma su iconcertinelparco.it.

Dopo 47 anni, la stagione estiva dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia torna alla Basilica di Massenzio fino al 29 luglio con un nuovo allestimento firmato dallo studio Alvisi Kirimoto. In cartellone Le Quattro Stagioni Hip-Hop con la Compagnie Käfig, una serata dedicata alle colonne sonore di Alexandre Desplat e il Verdi Gala con l’Orchestra Nazionale dei Conservatori e il Coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Info su santacecilia.it/massenzio.

Non manca l’impegno civile con Roma s’impegna, il 5 luglio all’Arena Rino Gaetano nel Parco delle Valli: una serata a ingresso gratuito “Up To You” a sostegno di Emergency nella Striscia di Gaza, tra talk, testimonianze e musica con Orchestraccia, Kento e altri ospiti.

Cinema all’aperto, arte e percorsi immersivi

Con Vivi il Cinema!, la Fondazione Cinema per Roma porta fino al 31 luglio sessanta proiezioni gratuite in quattro arene cittadine: Roma Cinema Arena al Parco degli Acquedotti, Arena di Corviale, Arena di Santa Maria della Pietà e Arena di Tor Marancia. In programma classici come La ciociara, Frankenstein Junior, Il gattopardo, incontri con Francesca Comencini, Micaela Ramazzotti e Andrea Segre. Info su romacinemafest.it.

Per gli amanti della musica degli anni Settanta, ROMASUONA Club accompagna la mostra ROMASUONA. La musica in Italia 1970–1979 a Palazzo Esposizioni Roma fino al 12 luglio. Il 7 luglio alle ore 18.30 è in programma l’incontro di Piji Siciliani sul teatro-canzone di Giorgio Gaber, accessibile con il biglietto della mostra. Info su palazzoesposizioniroma.it.

La Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone visite guidate e incontri: il 9 luglio alla Centrale Montemartini la visita Mosaici romani della Centrale Montemartini, il 10 luglio ai Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali la mostra Constantin Brâncuși. Le origini dell’Infinito e, nello stesso giorno, al Museo di Roma in Trastevere, la fotografa Matilde Damele presenta la sua mostra New York.

Per tutto luglio, l’Area archeologica del Circo Massimo ospita la Circo Maximo Experience, visita in realtà aumentata e virtuale al grande impianto spettacolare dell’antichità. Con visori 3D, ricostruzioni architettoniche e narrazioni multilingue, il percorso è accessibile anche a persone sorde con sottotitoli semplificati. Orari: dal martedì alla domenica dalle 17 alle 21, ultimo ingresso alle 19.50, biglietti online su circomaximoexperience.it.

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Tra gli appuntamenti formativi, il progetto biennale Estetica del Riuso coinvolge il Mattatoio di Testaccio e la Real Academia de España en Roma fino al 2 ottobre, con conferenze e workshop dedicati al riuso dei materiali in architettura e arte. Il 10 luglio alle ore 18 la conferenza Materia e Filiere: Architettura, Ecologia e Cultura Materiale vedrà protagonista l’architetto Manuel Bouzas, con ingresso gratuito su prenotazione e informazioni su newgenerationsweb.com.

Le Biblioteche di Roma propongono infine un fitto calendario di letture e laboratori per bambine e bambini: dalla mattinata Un libro, un abbraccio. Cose mai viste! alla Biblioteca Elsa Morante il 4 luglio, ai laboratori Ventiquattromila baci ed Ecolab per piccoli esploratori alla Biblioteca Laurentina, fino all’EscapeGame. Il bosco misterioso alla Biblioteca Joyce Lussu il 10 luglio. Programma completo su bibliotechediroma.it.

Per tutti gli eventi, informazioni e prenotazioni sono disponibili allo 060608 (tutti i giorni, ore 9-19) e sui siti museiincomuneroma.it e sovraintendenzaroma.it.

Foto: Ufficio Stampa