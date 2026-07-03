Dal 10 al 18 luglio 2026 il Tuscia Film Fest torna a Viterbo e Bomarzo con nove giorni di proiezioni, incontri e premi. Tra gli ospiti Virginia Raffaele, Vanessa Scalera, Rocco Papaleo, Pif, Sergio Romano e Paolo Virzì.

Il cinema italiano torna protagonista nella Tuscia con il Tuscia Film Fest 2026, ventitreesima edizione della rassegna dedicata al grande schermo. Dal 10 al 17 luglio l’arena di piazza San Lorenzo a Viterbo ospiterà proiezioni e incontri con alcuni dei nomi più amati dal pubblico, mentre il 18 luglio 2026 il festival si sposterà nel suggestivo Sacro Bosco di Bomarzo per uno speciale evento di chiusura.

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Nove giorni di cinema in due location simbolo del territorio, tra anteprime, omaggi e premi che confermano il ruolo del festival come punto di riferimento per chi ama il cinema italiano contemporaneo.

Il programma in piazza San Lorenzo a Viterbo

Il cartellone si apre venerdì 10 luglio con l’arrivo in piazza San Lorenzo di Virginia Raffaele, protagonista de La vita va così di Riccardo Milani, commedia che ha conquistato il Nastro d’Argento come miglior titolo dell’anno. Sabato 11 luglio sarà la volta di Rocco Papaleo, che torna al festival per presentare Il bene comune, suo quinto lavoro da regista, insieme a Vanessa Scalera, coprotagonista del film.

Domenica 12 luglio la serata sarà dedicata a …che Dio perdona a tutti, alla presenza di Pif (Pierfrancesco Diliberto) e del suo storico co-sceneggiatore Michele Astori. Lunedì 13 luglio il regista Alessandro Aronadio presenterà Per te, film tratto da una storia vera e interpretato da Edoardo Leo, proiettato in una serata speciale in collaborazione con TusciainjazzforSla.

Martedì 14 luglio riflettori puntati su Le città di pianura, film rivelazione dell’anno, accompagnato in arena da Sergio Romano, fresco vincitore del David di Donatello 2026 come miglior attore protagonista. Mercoledì 15 luglio sarà la volta di Primavera, esordio cinematografico del regista teatrale Damiano Michieletto, presentato dalla giovane attrice viterbese Rebecca Antonaci.

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Giovedì 16 luglio il festival si aprirà ai più piccoli con la proiezione di Gino & Friends. Eroi per la città di Marco Storani, ospite in arena, e con le premiazioni degli alunni delle scuole primarie coinvolti nel Progetto Scuole del Tuscia Film Fest. Venerdì 17 luglio il programma in piazza San Lorenzo si chiuderà con Tienimi presente, opera prima del regista esordiente Alberto Palmiero che sarà in sala con il produttore Simone Gattoni. Nel corso della serata sarà presentato in anteprima anche Sogno lucido, cortometraggio realizzato dagli studenti delle scuole medie superiori del Progetto Scuole.

La Festa d’estate al Sacro Bosco di Bomarzo

Sabato 18 luglio 2026 il festival si sposterà nel Sacro Bosco di Bomarzo per la Festa d’estate Tuscia Terra di Cinema, evento speciale che chiuderà la ventitreesima edizione. Il parco sarà aperto in via straordinaria in orario serale e il pubblico potrà abbinare la visita del complesso monumentale a una serie di appuntamenti dedicati al cinema e alla memoria di Mattia Torre.

Protagonista della serata sarà Paolo Virzì, che alle 21.15 accompagnerà la proiezione di Cinque secondi e riceverà nell’arena del Tempio del Vignola il premio Tuscia Terra di Cinema Luigi Manganiello. Nel corso della visita al cosiddetto Parco dei Mostri, Cristina Pellegrino, Massimo De Lorenzo e Carlo De Ruggieri renderanno omaggio a Mattia Torre con letture di suoi monologhi in alcuni dei luoghi più iconici del Sacro Bosco: la Casa pendente, il Nettuno e l’Orco.

I riconoscimenti

Durante le serate saranno consegnati anche i tradizionali riconoscimenti del festival: venerdì 17 luglio Alberto Palmiero e Simone Gattoni riceveranno rispettivamente il premio Pipolo Tuscia Cinema e il premio I mestieri del cinema Martino Morucci; sabato 18 luglio, nel Sacro Bosco di Bomarzo, a Paolo Virzì sarà assegnato il premio Tuscia Terra di Cinema Luigi Manganiello.

Le prevendite per le serate dal 10 al 17 luglio a Viterbo e per l’evento del 18 luglio a Bomarzo sono disponibili online sul sito Tuscia Film Fest. I biglietti per l’arena di piazza San Lorenzo possono essere acquistati anche in città presso i musei Colle del Duomo e dei Dei Portici e, fino a esaurimento posti, nelle serate del festival.

Grazie alla piattaforma Moviereading saranno disponibili audiodescrizioni per non vedenti e sottotitolazioni per non udenti per sette dei nove film in programma. Sulla via di accesso all’arena sarà presente anche il Mercatino dei Ragazzi, il cui ricavato sarà devoluto all’Emporio equo e solidale Alfio Pannega di Viterbo. Il Tuscia Film Fest 2026 è promosso dall’Associazione Cineclub del Genio con il sostegno di istituzioni e partner del territorio.

Foto: Ufficio Stampa