A Roma una serata tra arte immersiva, talk e performance audiovisive: Co-Stories Night – Think Outside The Museum trasforma Palazzo San Lorenzo in un laboratorio di nuove visioni urbane.

Una notte per ripensare il museo, la città e il modo in cui viviamo gli spazi urbani. Mercoledì 8 luglio 2026 Roma ospita Think Outside The Museum, serata speciale di Co-Stories© Live che accende le sale di Palazzo San Lorenzo in Piazza dei Sanniti 9a dalle ore 21. Un appuntamento che intreccia arte digitale, cultura, comunicazione e innovazione, in dialogo con la Rome New Media Week, il primo festival diffuso dedicato alle arti transmediali in città.

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Ideato da PLURAL e CO-STORIES© MEDIA con la curatela di Marco Diotallevi, founder di Plural, l’evento rappresenta la prima edizione in versione “notturna” del format, pensato per riunire professionisti, artisti, aziende e pensatori attorno ai cambiamenti culturali e sociali contemporanei.

Arte immersiva e nuove geografie urbane

Il cuore della serata è una domanda: come stanno cambiando le città nell’epoca delle esperienze immersive? Installazioni, conversazioni e performance audiovisive invitano il pubblico a interrogarsi sul rapporto tra cittadinanza, arte e trasformazione urbana, in un momento storico in cui i linguaggi immersivi ridefiniscono il modo in cui persone, brand e istituzioni abitano gli spazi fisici.

La serata si apre con l’anteprima di un’opera curata da Anika Meier, figura di riferimento internazionale nell’ambito dell’arte digitale e transmediale. Un’introduzione che mette subito a fuoco il dialogo tra pratiche artistiche sperimentali e nuovi media, preparando il terreno al confronto dal vivo tra voci provenienti da mondi diversi ma sempre più interconnessi.

Segue il talk “Think Outside The Museum”, moderato da Marco Diotallevi insieme a Luca Martinelli, in arte Vandalo Ruins, creatore della Rome New Media Week. Sul palco si alternano Andrea Granelli, CEO Kanso e co-fondatore Venture Thinking; Manuel Musilli, Executive Creative Director di Saatchi & Saatchi Italy e Co-Owner di Clanker Magazine; Chiara Canali, critica d’arte e curatrice indipendente; e Marina Manfredi, Brand Director Peroni Family.

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Realtime Immersive Show e lineup internazionale

Nella seconda parte della serata, Think Outside The Museum si sposta sul terreno della live experience con il Realtime Immersive Show, firmato dalla lineup internazionale della Rome New Media Week. In programma una performance che combina suono e visual in tempo reale, trasformando Palazzo San Lorenzo in uno spazio esperienziale in continua mutazione.

Protagonista dei visual set è la guest star SARV, artista noto per le collaborazioni con Anyma, affiancato da Angela D’Onghia & Simona Vacca, Torin Blankensmith e Dotsimulate. Un ensemble che porta a Roma una visione internazionale dell’arte immersiva, capace di connettere la scena locale ai linguaggi più avanzati della creatività digitale.

A fare da cornice, la riflessione su come format come Co-Stories© Live possano diventare piattaforme di confronto tra cultura, persone, imprenditoria e brand. «Co-Stories© nasce per costruire ponti tra cultura, persone, imprenditoria e brand», sottolinea Marco Diotallevi, spiegando come Think Outside The Museum sia «il frutto di questa visione» e un invito a interrogarsi su come stiano cambiando le città e le esperienze interattive che viviamo.

Co-Stories Night | Think Outside The Museum è in programma l’8 luglio 2026 a Palazzo San Lorenzo, con ingresso dalle ore 21. Un appuntamento che guarda oltre il museo tradizionale, trasformando per una notte un edificio storico in un laboratorio di nuove narrazioni urbane.

Foto: Ufficio Stampa