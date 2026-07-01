Ambientata a Lecce, ‘Riflessione oscura’ trasforma Supergirl in una giovane donna alle prese con le proprie fragilità. Ce ne parlano Francesca Michielin, Irene Marchesini e Federica Croci.

Non poteva che essere un team tutto al femminile quello che firma Supergirl: Riflessione oscura, progetto di Panini Comics che porta l’eroina DC Comics in Italia nell’ambito dell’iniziativa antologica Supergirl: Il mondo. Dietro la storia tricolore, infatti, ci sono la penna di Francesca Michielin che ha scritto la storia, la sceneggiatura di Irene Marchesini e i disegni di Federica Croci.

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Sfogliando le pagine del volume è chiaro l’approccio. La superwoman invincibile con la sua tutina d’ordinanza lascia spazio a una giovane donna in lotta con i suoi poteri. Non a caso, Kara (Supergirl) è in vacanza a Lecce, dove si stanno conducendo studi in materia di nanotecnologie e qui la protagonista affronta demoni che sono anzitutto personali.

Ce lo spiega proprio Michielin: «La proposta per lavorare a questo progetto è arrivata da Panini ormai a fine settembre 2025. Io ero impegnata negli ultimi preparativi per l’Arena di Verona e, dopo l’Arena di Verona, mi sono messa al lavoro su questa cosa molto bella che, ovviamente, mi entusiasmava. Perché quando si tratta di scrivere, in generale, qualsiasi cosa, e di poter mettere in gioco la mia creatività, chiaramente sono molto felice».

«Devo dire che sono partita proprio da un tema che, in realtà, era anche frutto dell’ispirazione del mio disco Magia Bianca: che cosa significa, per una ragazza, avere dei poteri, ma soprattutto essere comunque sempre una giovane donna. È da questa fragilità e da questa riflessione, oscura e spaventosa, sull’accettare la propria fragilità che sono partita per scrivere il soggetto».

Curiosa anche l’ambientazione leccese. «Ho ambientato questo racconto a Lecce perché è una città a cui sono molto legata. La trovo molto bella e poco citata in contesti di questo tipo. Quindi mi sembrava bello dare spazio a una realtà che, peraltro, porta avanti una sperimentazione molto interessante riguardante i nanofili. Sono partita anche da un aspetto quasi nerd, ingegneristico: visto che Supergirl è molto legata all’energia solare».

Supergirl Riflessione oscura, tavola 8 © & TM DC. Supergirl Riflessione oscura, tavola 21 (9 pulita) © & TM DC.

Dal soggetto al lavoro finale

Consegnata la storia nelle mani della sceneggiatrice, è quindi iniziato il lavoro di Irene Marchesini. «Da grande fan della Puglia, ho subito pensato che la storia fosse fantastica. – ci spiega – Nel mio approccio ho cercato di essere il più semplice possibile, cioè di raccontare proprio le cose di tutti i giorni, nonostante la protagonista sia tutt’altro che ordinaria. È stato quasi un esercizio di trasparenza sull’essere dei poveri esseri umani».

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«Nel fumetto Kara è in vacanza, il momento perfetto per guardarsi dentro, stare tranquilla e scappare un po’ dalle sue responsabilità di supereroina», prosegue quindi l’illustratrice Federica Croci la cui pagina preferita del volume è quella di apertura. «La adoro – confessa – la protagonista è a Lecce per studiare, quindi per fare cose molto lontane dal suo essere una supereroina, e ha dei vicini che fanno confusione una cosa super italiana, secondo me. Anche come colori e come palette è una delle mie pagine preferite».

C’è, invece, una pagina che ha messo più in difficoltà Marchesini ed è stata la tavola 12. «Sapevo che tipo di sensazioni volevo trasmettere, avevo in mente il dialogo, partendo da quello che aveva scritto Francesca, però non ero sicura di come renderlo visivamente. Lì è arrivata Federica e le ho lasciato fare. Abbiamo fatto diverse prove di inquadratura che sono, tutte in questo volume». Sfogliare pe credere.

Francesca Michielin, Irene Marchesini e Federica Croci

SUPERGIRL: RIFLESSIONE OSCURA

DC Comics / Panini Comics

Formato 20,3X31,5 cm – Pagine: 64. Rilegatura Cartonato, interni Colori

Distribuzione: Fumetteria, libreria e online.

Immagini: Supergirl Riflessione oscura © & TM DC.