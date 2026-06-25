In ‘Unhinged’, il nuovo gioco interattivo di Netflix, il tuo smartphone diventa l’unico modo per sopravvivere a una notte da incubo in un condominio assediato dalla tempesta.

Una notte di tempesta, la corrente che salta in un condominio e la scoperta di non essere affatto soli. Unhinged è il nuovo gioco interattivo di Netflix che trasforma il televisore in un set da thriller psicologico e il tuo smartphone nel solo strumento di salvezza. Bastano un abbonamento Netflix, il cellulare e il tempo di un episodio della tua serie preferita per entrare in una storia che inizia come un mistero domestico e scivola progressivamente nell’horror.

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Al centro della vicenda c’è Ava, intrappolata nel suo condominio durante un uragano di categoria 5. Il suo unico contatto con l’esterno è una telefonata dell’amica Claire, che vive dall’altro lato della strada. Ma il vero terrore, presto, arriva dall’interno: scale bloccate, appartamenti insolitamente silenziosi e la progressiva consapevolezza che in quell’edificio c’è qualcun altro.

Un thriller psicologico da giocare con lo smartphone

Quella che sembra una semplice interruzione di corrente si trasforma presto in un thriller psicologico dai colpi di scena imprevedibili. In Unhinged muovere il telefono nel mondo reale corrisponde ai movimenti delle mani di Ava nel gioco: così puoi guidare la sua torcia tra le ombre, esplorare l’appartamento e reagire ai segnali di pericolo. L’audio amplifica l’immersione: quando Ava riceve una chiamata o un messaggio, il tuo smartphone squilla, vibra e riproduce la voce in uscita dal suo altoparlante, mentre i suoni ambientali rimbombano dal televisore.

La struttura di gioco si adatta a diversi livelli di coinvolgimento. La Modalità Storia è pensata per chi vuole concentrarsi soprattutto sulla narrazione: niente timer, nessuna morte possibile, solo la tensione crescente di una notte da incubo da attraversare senza pressioni. La Modalità Standard, invece, mette alla prova i riflessi: nei momenti più tesi compare una barra del tempo che si riduce rapidamente, costringendoti a individuare in fretta un oggetto interattivo nella stanza. Se fallisci, Ava muore, ma senza un game over definitivo: si riparte dall’ultimo checkpoint.

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Night School Studio, cast vocale stellare e data di uscita

Unhinged nasce da Night School Studio, lo studio interno di Netflix già responsabile di Oxenfree e Oxenfree 2. Il team costruisce qui un racconto in prima persona che richiama l’estetica del true crime, con un’atmosfera costantemente tesa e un uso del suono centrale per l’esperienza. La colonna sonora è firmata dal compositore pluripremiato Jason Hill, già al lavoro su Mindhunter e Gone Girl, mentre al sound design contribuisce Ren Klyce, chiamato a dare corpo sonoro a questa notte da incubo, soprattutto se si alza il volume.

Il cast vocale in lingua originale è di quelli che i fan di cinema e videogiochi riconosceranno subito. Zoë Kravitz (tra i suoi titoli, The Batman e Una scomoda circostanza – Caught Stealing) presta la voce ad Ava, la protagonista intrappolata nel condominio. Sadie Sink, volto di Stranger Things, interpreta Claire, la sua migliore amica all’altro capo del telefono. Troy Baker, noto per The Last of Us e Indiana Jones e l’antico Cerchio, dà voce a Ben, il custode dell’edificio.

Il 30 giugno sarà possibile giocare a Unhinged in esclusiva su Netflix, senza pubblicità né acquisti in-game. Per iniziare basta selezionare il titolo dalla scheda Giochi, scansionare il codice QR sullo schermo per collegare il telefono e provare a sopravvivere alla notte.

Foto: Ufficio Stampa