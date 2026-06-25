Per il 25° anniversario, il debutto di Alejandro G. Iñárritu torna in versione restaurata in 4K e in esclusiva streaming su MUBI dal 10 luglio, riaffermando il suo status di film culto.

Per celebrare il suo 25° anniversario, lo storico esordio di Alejandro G. Iñárritu, Amores Perros, torna in una nuova vita digitale: il film sarà disponibile in streaming in esclusiva su MUBI dal 10 luglio, in un inedito restauro in 4K. Un ritorno che permette di riscoprire uno dei titoli più influenti del ventunesimo secolo, oggi considerato un passaggio chiave del cinema contemporaneo.

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Il restauro è attualmente in programmazione nelle sale degli Stati Uniti e arriva ora anche per il pubblico della piattaforma, che si conferma spazio privilegiato per la circolazione del cinema d’autore internazionale.

Un film cardine del nuovo cinema latinoamericano

Ambientato sullo sfondo di Città del Messico, Amores Perros intreccia tre storie unite da un devastante incidente d’auto: due fratelli innamorati della stessa donna, un uomo pronto a rinunciare a tutto per seguire una modella, un ex sicario costretto a fare i conti con il proprio passato. Un cerchio narrativo che non si chiude mai del tutto, in cui persino il dolore può aprire la strada alla speranza.

Il film ha segnato il debutto di una straordinaria generazione di talenti, imponendo sulla scena internazionale il regista Alejandro G. Iñárritu, l’attore Gael García Bernal e il direttore della fotografia Rodrigo Prieto. A distanza di venticinque anni, l’opera conserva intatta la sua forza viscerale e la sua struttura tripartita, che continua a influenzare registi e sceneggiatori di tutto il mondo.

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Dal set al libro: immagini, appunti e storyboard

Accanto al restauro, lo scorso autunno la casa editrice MACK ha pubblicato un volume dedicato a Amores Perros, che riunisce fotogrammi, fotografie di scena, materiali di backstage e ritagli della rassegna stampa. Il libro ricostruisce la complessa realizzazione del film e ne racconta l’impatto, seguendo la struttura tripartita della narrazione attraverso una selezione di immagini accompagnate dagli appunti scritti a mano da Iñárritu.

Questi materiali, alternati agli storyboard originali di Fernando Llanos, svelano sottotesti, dinamiche narrative e motivazioni dei personaggi scena dopo scena. Il design editoriale, pensato come un collage visivo, riflette la natura frammentaria ma incalzante della storia, in cui dramma, violenza, suspense e pathos si intrecciano costantemente.

Un impatto che continua a risuonare

Il volume è arricchito da un nuovo testo del regista e dai contributi di Denis Villeneuve, Walter Salles, Jorge Volpi, Wendy Guerra, Elvis Mitchell e dello stesso Fernando Llanos, che offrono uno sguardo approfondito sul metodo di lavoro e sul processo creativo di uno dei cineasti più influenti degli ultimi decenni.

Attraverso una riflessione stratificata su amore, perdita, violenza e destino, Iñárritu compone in Amores Perros il ritratto intenso di una città e dei fragili legami che uniscono esistenze solo in apparenza lontane. A venticinque anni dalla sua uscita, il film resta un’opera capace di scuotere, commuovere e interrogare lo spettatore, confermando il suo ruolo di riferimento per le nuove generazioni di autori e di pubblico.

Foto: Ufficio Stampa