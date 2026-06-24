Dalle nuove mostre alla Centrale Montemartini alle serate immersive all’Ara Pacis, dalle passeggiate al Gianicolo agli spettacoli del Planetario: una settimana di appuntamenti culturali a Roma dal 26 giugno al 2 luglio 2026.

Una settimana per scoprire gli eventi Roma tra musei, passeggiate urbane e spettacoli sotto le stelle. Dal 26 giugno al 2 luglio 2026 la Roma della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali propone un fitto calendario di appuntamenti: nuove mostre, percorsi all’aperto e visite guidate dedicate alla storia, alla moda e all’astronomia.

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Il programma, promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Cultura e Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, invita cittadini e turisti a esplorare il patrimonio storico e artistico della città con iniziative diffuse tra musei, aree archeologiche e luoghi simbolo come il Gianicolo e il Planetario.

Eventi Roma: moda, luci e passeggiate tra le mura del Gianicolo

Si parte dal 26 giugno, quando ai Musei Capitolini, Centrale Montemartini apre la mostra Moda in Luce 1955-1975. Roma fra glamour e innovazione industriale, in programma fino al 15 novembre 2026. Tra grandi maison e piccole case di moda, sartorie, manifatture artigianali e tradizione del pronto-moda, l’esposizione racconta la ricchezza del sistema moda romano attraverso materiali inediti dell’Archivio Luce-Cinecittà e una selezione di abiti dagli anni Trenta ai Settanta.

Nell’ambito del programma Roma, la tua guida culturale, sabato 27 giugno alle 11.00 prende avvio il ciclo delle Passeggiate romane con un itinerario dedicato ai Bastioni del Gianicolo. Partendo dal Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, il percorso ripercorre la storia della cinta muraria cittadina dall’età imperiale alle vicende più recenti, attraversando le fortificazioni volute da papa Urbano VIII, passando per Villa Sciarra fino a raggiungere la Fontana dell’Acqua Paola (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 25 partecipanti).

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L’Ara si rivela e il fine settimana al Planetario di Roma

Le serate al Museo dell’Ara Pacis tornano ad animarsi con L’Ara si rivela, progetto multimediale che restituisce la policromia originale del celebre altare augusteo. Grazie a un sistema di videomapping dinamico, le superfici si colorano seguendo il punto di osservazione dei visitatori, accompagnate da narrazione in cuffia in italiano e inglese, musiche e ambientazioni sonore. Il percorso, fruibile intorno al recinto e all’interno del monumento, è previsto ogni venerdì, sabato e domenica con tre turni di visita alle 21.00, 22.00 e 23.00 (massimo 40 partecipanti a turno). In occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo è prevista anche un’apertura straordinaria nella serata di lunedì 29 giugno, con le stesse modalità di accesso.

Per il ciclo aMICi, giovedì 2 luglio sono in programma due visite gratuite per i possessori della Roma MIC Card. Alle 10.00, Un racconto per immagini permette di ripercorrere la storia dei Fori Imperiali attraverso le fonti iconografiche, con appuntamento all’ingresso dell’area archeologica in piazza Madonna di Loreto (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 20 partecipanti). Alle 10.30, al Museo di Roma in Trastevere, nell’ambito della mostra À Rome la nuit, la visita Roma negli scatti di Hervé Gloaguen propone un viaggio nelle fotografie notturne realizzate in città dal fotografo francese tra il 1975 e il 1995 (prenotazione obbligatoria allo 060608, massimo 15 partecipanti).

Il Planetario di Roma propone un fine settimana dedicato all’astronomia con una programmazione pensata per pubblici diversi. Per gli adulti, in cartellone ci sono gli spettacoli Ritorno alle stelle (venerdì 26 e domenica 28 giugno alle 10.00, 12.00 e 17.00; sabato 27 giugno alle 10.00 e 17.00), Interstellari – il viaggio delle sonde Voyager (venerdì 26 giugno alle 11.00 e 18.00; sabato 27 giugno alle 11.00 e 16.00; domenica 28 giugno alle 11.00), From Earth to the Universe in inglese (venerdì 26 giugno alle 16.00) e La magia dell’aurora boreale (sabato 27 e domenica 28 giugno alle 18.00).

Per i più piccoli e le famiglie, sabato 27 giugno alle 12.00 torna lo spettacolo interattivo Girotondo tra i Pianeti, mentre domenica 28 giugno alle 16.00 Gabriele Catanzaro, nei panni del Dottor Stellarium, guida lo show Il Dottor Stellarium alla scoperta della luna. I biglietti sono acquistabili online tramite il circuito Vivaticket e sul sito ufficiale del Planetario.

Il calendario degli appuntamenti, suscettibile di variazioni, è consultabile sui portali dei musei civici. Per tutte le iniziative restano validi i consueti canali di informazione e prenotazione telefonica, con dettagli su modalità di accesso e tariffe disponibili online.

Foto: Ufficio Stampa