Un’inchiesta del ‘Guardian’ accende i riflettori sull’uso di influencer IA nelle campagne pubblicitarie. Sempre più aziende sperimentano volti artificiali che sembrano clienti reali, aprendo interrogativi su trasparenza, fiducia e autenticità online.

Un volto sorridente racconta quanto sia stata utile un’app per organizzare il proprio matrimonio. Una ragazza mostra un prodotto di bellezza davanti a una piscina tropicale. Un cliente apparentemente soddisfatto apre un pacco davanti alla telecamera e racconta la sua esperienza. Sembrano scene quotidiane, ormai familiari sui social network. Cosa succede, però, se quelle persone non esistono?

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Influencer IA, cosa rivela l’inchiesta del Guardian

Secondo un’inchiesta pubblicata dal Guardian, alcuni marchi starebbero utilizzando influencer generati con l’intelligenza artificiale per promuovere prodotti e servizi online senza dichiararlo esplicitamente. Non si tratta più soltanto di avatar digitali o personaggi virtuali dichiaratamente artificiali, ma di contenuti progettati per apparire come testimonianze spontanee di clienti reali. L’indagine ha individuato diversi esempi di aziende che avrebbero sperimentato questo tipo di comunicazione. Tra queste, l’app fotografica Once e la piattaforma di progettazione immobiliare Maket. Secondo l’analisi della società specializzata Reality Defender, alcuni dei volti utilizzati nelle campagne social presenterebbero caratteristiche compatibili con contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

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La questione va oltre il semplice utilizzo di nuove tecnologie. Il punto centrale riguarda infatti la fiducia. Da anni i social media si basano sull’idea che i consumatori possano identificarsi nelle esperienze raccontate da altre persone. Se però quelle persone sono state create da un algoritmo, il confine tra testimonianza autentica e costruzione artificiale diventa sempre più difficile da individuare. A rendere il fenomeno ancora più interessante è il fatto che, secondo il Guardian, alcuni creatori di questi contenuti sarebbero tenuti a firmare accordi di riservatezza che impediscono loro di parlare pubblicamente dell’uso dell’intelligenza artificiale. Una pratica che alimenta ulteriormente il dibattito sulla trasparenza nella comunicazione digitale.

Perché i brand scelgono persone generate dall’intelligenza artificiale

La direttrice creativa Clarissa Mansbridge, che realizza influencer virtuali per aziende attraverso il progetto Mia Metaverse, ha spiegato al quotidiano britannico che molti brand sono attratti soprattutto dalla riduzione dei costi. Una campagna fotografica tradizionale può richiedere migliaia di euro tra fotografi, modelli, location e produzione. Con l’intelligenza artificiale è possibile ottenere immagini e video fotorealistici in tempi molto più rapidi e con investimenti decisamente inferiori. Il fenomeno arriva in un momento particolarmente delicato per la regolamentazione dell’IA. Nell’Unione Europea entreranno infatti in vigore nuove disposizioni previste dall’AI Act, che richiederanno l’etichettatura di alcuni contenuti generati o manipolati artificialmente, compresi deepfake e materiali sintetici. Nel Regno Unito, invece, non esiste ancora un obbligo specifico di questo tipo.

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La vicenda apre però una riflessione che riguarda non solo il marketing, ma anche il mondo dell’arte e della cultura visiva. Per secoli fotografie, ritratti e immagini hanno avuto il compito di rappresentare persone esistenti. Oggi assistiamo alla nascita di una nuova categoria di soggetti: individui che sembrano reali, ma che non hanno mai vissuto. La domanda, quindi, non è soltanto se un influencer generato dall’IA possa vendere un prodotto. La vera questione è capire quanto valore continuiamo ad attribuire all’autenticità nell’epoca delle immagini artificiali. E soprattutto se, davanti a uno schermo, saremo ancora in grado di distinguere una testimonianza reale da una perfetta simulazione.

Foto preview realizzata con l’IA