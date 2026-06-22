Lunedì 22 giugno 2026 il Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi ospita l’Orchestra Toscana Classica in un viaggio sinfonico tra le più amate colonne sonore Disney.

Un viaggio tra tappeti volanti, principesse e mondi incantati arriva nel cuore di Firenze con l’Omaggio a Walt Disney firmato dall’Orchestra Toscana Classica. Lunedì 22 giugno 2026, alle ore 21, il Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per un concerto dedicato alle più amate colonne sonore dei cartoni animati.

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Sul podio ci sarà il direttore Damiano Tognetti, alla guida della formazione sinfonica affiancata dalle voci di Aurelio Rapisarda e Maria Carla Aldisio. Un programma pensato per grandi e piccoli, che ripercorre alcune delle pagine musicali più iconiche legate all’immaginario Disney e non solo, riportate in una veste orchestrale pensata per esaltare temi e melodie.

Colonne sonore Disney in versione sinfonica

Il concerto propone un vero e proprio mosaico di classici animati, dalle origini di Biancaneve e i sette nani fino ai successi più recenti. In apertura risuonerà l’Ouverture di Biancaneve e i sette nani di Frank Churchill, seguita dal Valzer da La bella addormentata nel bosco di Pyotr Ilyich Tchaikovsky, che lega il repertorio sinfonico alla tradizione del lungometraggio animato.

Il cuore del programma è affidato ai medley firmati da Alan Menken: da La sirenetta, con brani come Baciala e In fondo al mar, a La bella e la bestia, passando per Aladdin con le celebri Notti d’Oriente, Principe Alì, Il mondo è mio e Un amico come me. Non mancano le atmosfere de Il re leone, sulle musiche di Hans Zimmer ed Elton John, con temi come Il cerchio della vita, Hakuna Matata e L’amore è nell’aria stasera.

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Il viaggio continua con Pocahontas e la ballata I colori del vento, Anastasia di Stephen Flaherty, Mulan con Riflesso, Oceania con Oltre l’orizzonte e il doppio medley da Frozen e Frozen II, firmato da Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, in cui spiccano Facciamo un pupazzo insieme, Oggi per la prima volta, All’alba sorgerò e Nell’ignoto. A chiudere la serata, un medley dalle saghe cinematografiche Harry Potter e Star Wars, che amplia l’orizzonte oltre il mondo Disney.

Il direttore Damiano Tognetti e le informazioni pratiche

A guidare l’ensemble sarà Damiano Tognetti, violinista e direttore d’orchestra che si è formato con maestri come Ennio Nicotra e Alessandro Pinzauti. Abituato a spaziare tra repertori sinfonici e operistici, nel 2025 ha diretto la Connecticut Virtuosi Chamber Orchestra alla Carnegie Hall di New York, confermandosi tra le voci direttoriali più interessanti della nuova generazione italiana. Gli arrangiamenti del concerto sono curati da Neri Nencini, che ha adattato le partiture per valorizzare l’organico dell’Orchestra Toscana Classica.

Il biglietto ha un costo di 20 euro, con prevendite online su TicketOne e nei punti Box Office Toscana (informazioni su boxofficetoscana.it/punti-vendita). Il concerto inaugura la stagione all’aperto nel Cortile delle Colonne di Palazzo Medici Riccardi, offrendo al pubblico la possibilità di riascoltare dal vivo temi che hanno segnato generazioni di spettatori, in una cornice storica che dialoga con l’immaginario cinematografico.

Tra melodie entrate nell’immaginario collettivo e arrangiamenti sinfonici pensati per esaltare l’impatto emotivo delle colonne sonore, l’Omaggio a Walt Disney dell’Orchestra Toscana Classica si annuncia come un appuntamento per famiglie, appassionati di cinema e curiosi, pronti a lasciarsi guidare dalla musica attraverso ricordi e nuove suggestioni.

Foto: Ufficio Stampa