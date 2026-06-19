Il 27 e 28 giugno 2026 Spaghetti Festival torna a Testaccio Estate con concerti, talk, stand up comedy, dj set e la celebre spaghettata di mezzanotte per un’esperienza collettiva immersiva.

27 e 28 giugno 2026 segna il ritorno di Spaghetti Festival negli spazi di Testaccio Estate, alla Città dell’Altra Economia, per una due giorni che intreccia musica, talk, stand up comedy e la celebre spaghettata di mezzanotte. Dopo le oltre 4mila presenze del 2025, il format indipendente nato da Spaghetti Unplugged si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate romana, con un programma pensato per far dialogare generazioni e linguaggi.

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Sotto il claim Il futuro è un’idea da ballare, il festival costruisce un vero laboratorio urbano: non solo live, ma spazi di incontro, dibattito e socialità che trasformano l’area della Città dell’Altra Economia in un villaggio culturale aperto e contemporaneo, da vivere dall’inizio alla fine della giornata.

Una line up tra musica indipendente e nuovi talenti

Sabato 27 giugno il palco principale ospiterà Faccianuvola, Maria Antonietta e Colombre, Il Mago del Gelato, Tära, Lumiero, Lea Gavino e Galeone, mentre domenica 28 sarà la volta di Ketama126, Asp126 e Ugo Borghetti, Angelica Bove, Nico Arezzo, Le Feste Antonacci, Marte e Trilussa. Accanto al main stage sono previsti altri palchi dedicati ai vincitori delle otto serate di open mic della stagione 25-26, nel solco di un lavoro costante sulla scena emergente italiana.

Da tredici anni Spaghetti Unplugged è un riferimento per la musica indipendente, e il festival ne amplifica la vocazione alla scoperta: i vincitori delle selezioni di Roma e Milano saliranno su un palco dedicato e si contenderanno il premio di Spaghetti Festival, ovvero la produzione di un album. Concerti, dj set, slam poetry, libri e incontri definiscono così un immaginario fatto di energia, apertura e autenticità.

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Talk, comedy room e un villaggio esperienziale

Il festival affianca alla musica uno spazio per il pensiero critico: accanto al palco principale prenderà vita un’area talk curata dal magazine digitale Generazione, con due appuntamenti al giorno dedicati alle visioni del presente e del futuro. Tra i temi, la mobilità nelle città con interventi di Giovanni Zannola, Martino Wong, Adriano Labbucci e rappresentanti di Lime, e un focus geopolitico con La Ragione di Stato e The Journalai. Domenica 28 si parlerà di cibo e scelte alimentari con Virginia Montemaggi, Lorenzo Prattico, Coattavegana e Damiano Giordano, per poi allargare lo sguardo ai conflitti globali con Leonardo Rosi, Nicoletta Karpinska e Beatrice Petrella.

Molto attesa anche la Comedy Room, area interamente dedicata agli standupper con tre appuntamenti al giorno: sabato 27 saliranno sul palco Tiziano La Bella, Xhuliano Dule, Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi, mentre domenica 28 sarà la volta di Monir Ghassem, Velia Lalli, Filippo Spreafico e Simonetta Musitano. Ogni serata si chiuderà con dj set e after live pensati per far ballare il pubblico fino a tardi, prolungando quella dimensione collettiva che è il cuore del festival.

Spaghettata di mezzanotte, tatuaggi e sostenibilità

Attorno ai palchi, Spaghetti Festival costruisce un vero villaggio esperienziale con area market selezionata, spazi relax, food & beverage e la tradizionale spaghettata di mezzanotte offerta dagli organizzatori, rito collettivo che dà il nome al festival e ne incarna lo spirito conviviale. Tra le novità di quest’anno c’è il debutto di Aria Tattoo Lab, realtà internazionale con oltre 30 resident artist che presenterà cabine dedicate per vivere l’esperienza del tatuaggio in un contesto open air, nel pieno rispetto delle normative igienico-sanitarie regionali.

Le partnership con Koro, attiva in ambito bio e vegan, e con Lime, leader della mobilità sostenibile, rafforzano l’attenzione del festival a un ecosistema contemporaneo e responsabile. «Spaghetti Festival nasce dall’idea che la musica non sia solo qualcosa da ascoltare, ma un’occasione per stare insieme, costruire comunità e lanciare dei messaggi», racconta il direttore artistico Davide Dose, sottolineando come la spaghettata finale sia il simbolo di un’esperienza totale fatta di connessioni, in cui la città si ritrova a ballare e, quando la musica finisce, la pasta è pronta.

Foto: Ufficio Stampa