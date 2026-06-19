Dal manga di Takeru Hokazono a serie animata: Kagurabachi svela il cast di Kunishige, nuovi trailer e un World Tour con anteprime a Los Angeles, Parigi, Mannheim e New York.

L’attesissimo adattamento anime di Kagurabachi continua a svelare nuovi dettagli sul proprio cast. È stato infatti annunciato che Tomokazu Seki presterà la voce a Kunishige Rokuhira, figura centrale della storia e padre del protagonista Chihiro. Basato sul manga di Takeru Hokazono, pubblicato su Weekly Shonen Jump e già capace di superare i quattro milioni di copie distribuite, Kagurabachi è considerato una delle nuove serie di punta della celebre rivista giapponese. L’adattamento animato – in uscita nel 2027 – sarà prodotto dallo studio Cypic, realtà del gruppo CyberAgent già coinvolta in produzioni come Umamusume: Cinderella Gray e The Summer Hikaru Died.

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Tomokazu Seki sarà Kunishige Rokuhira

Tomokazu Seki ha raccontato di aver affrontato il personaggio cercando di restituirne entrambe le anime: quella del leggendario forgiatore di spade e quella del padre affettuoso che accompagna la crescita del figlio. «Kunishige Rokuhira è un leggendario fabbro di spade, ma allo stesso tempo è anche un padre dal cuore caldo. Ho interpretato il ruolo cercando di trasmettere in modo naturale il fascino di entrambi questi aspetti», ha spiegato l’attore.

Seki ha inoltre raccontato di essere rimasto immediatamente colpito dal manga di Takeru Hokazono: «Quando l’ho letto per la prima volta ho pensato che fosse una serie piena di passione. Non ci sono solo spettacolari scene d’azione, ma anche emozioni come determinazione, perdita e vendetta raccontate con grande profondità». Secondo il doppiatore, il fascino di Kunishige risiede nella forza con cui difende le proprie convinzioni e nella sua capacità di amare profondamente. Non a caso, dovendo riassumere l’essenza di Kagurabachi in una sola espressione, Seki ha scelto: «Uno spirito tramandato».

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Il World Tour e anteprime tra Los Angeles, Parigi, Mannheim e New York

Per accompagnare l’annuncio sono stati diffusi anche un nuovo character visual e un trailer dedicato a Kunishige Rokuhira. Intanto prende il via anche il Kagurabachi Anime World Tour, una serie di anteprime internazionali che toccheranno Los Angeles, Parigi, Mannheim e New York, dove sarà possibile vedere in anteprima i primi venti minuti del primo episodio.

La prima tappa sarà Los Angeles, con una proiezione in anteprima mondiale all’Anime Expo venerdì 3 luglio al Los Angeles Convention Center (sala JW Marriott Diamond). In programma i primi 20 minuti dell’episodio 1 e un panel con parte del cast e dello staff, tra cui Taihi Kimura, l’editor del manga Takuro Imamura e il produttore dell’anime Koichi Yasuda. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale di Anime Expo, anime-expo.org.

Il tour proseguirà a Parigi con la proiezione in anteprima al Japan Expo il 9 luglio, al Parc des Expositions de Paris-Nord Villepinte (Yuzu Stage), dove saranno mostrati i primi 20 minuti dell’episodio 1 e interverranno membri dello staff. I dettagli sono raccolti sul sito japan-expo-france.jp.

La terza tappa è prevista a Mannheim per AnimagiC l’1 agosto al Rosengarten Mannheim (Mozart Hall), con la proiezione dei primi 20 minuti del debutto. Chiusura di questa prima parte del giro a New York, dove Anime NYC 2026 ospiterà un’anteprima al Javits Convention Center (Main Stage) il 22 agosto con orario ancora da annunciare.

Vendetta, spade incantate e debutto nel 2027

Al centro della storia c’è Chihiro Rokuhira, ragazzo che sogna di diventare spadaio e si allena ogni giorno sotto la guida del padre Kunishige. La loro quotidianità, piena di risate e apprendistato, si interrompe a causa di un attacco dell’organizzazione di stregoni Hishaku, che ruba le sei Enchanted Blades, spade capaci di influenzare il destino della nazione, e distrugge la serenità della famiglia. Da quel momento Chihiro imbraccia Enten, la settima Enchanted Blade lasciata dal padre, e intraprende un percorso di vendetta segnato da sangue, oscurità e determinazione.

Foto: Ufficio Stampa