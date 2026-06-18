Due incontri romani con lo scrittore messicano Yuri Herrera per presentare ‘Trilogia della frontiera’, volume che riunisce tre romanzi chiave sulla frontiera tra Messico e Stati Uniti.

Due appuntamenti a Roma per conoscere da vicino la voce di Yuri Herrera, tra gli autori più originali della narrativa messicana contemporanea. Lo scrittore sarà nella Capitale in occasione dell’uscita italiana di Trilogia della frontiera, pubblicata dalla casa editrice indipendente La Nuova Frontiera. A sostenerne la presenza è l’IILA – Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana, da anni impegnata nella promozione della cultura latinoamericana in Italia.

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Il primo incontro è in programma 21 giugno 2026 – ore 21.00 all’interno del Festival Internazionale di Roma Letterature, sul palco dello Stadio Palatino in via di San Gregorio 30. Il secondo appuntamento è previsto 23 giugno 2026 – ore 19.00 alla Libreria Giufà di San Lorenzo, in via degli Aurunci 38, per un dialogo più ravvicinato con lettrici e lettori di narrativa latinoamericana.

Due incontri tra festival e libreria

Allo Stadio Palatino, Yuri Herrera sarà protagonista di un incontro con la giornalista Eva Giovannini, accompagnato dalla lettura di un testo inedito. La cornice del Festival Letterature diventa così un palcoscenico ideale per presentare al pubblico italiano la sua scrittura, capace di fondere realismo, allegoria e sperimentazione linguistica. Alla Libreria Giufà, invece, l’autore dialogherà con Luciano Funetta, offrendo un’occasione di approfondimento dedicata in particolare a Trilogia della frontiera e ai temi che attraversano i suoi romanzi.

La presenza di Herrera a Letterature assume un significato particolare nel quadro delle relazioni culturali tra Italia e Messico. L’iniziativa si inserisce nel percorso di avvicinamento alla Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2026, tra le più importanti manifestazioni editoriali al mondo e riferimento assoluto per l’editoria in lingua spagnola, che vedrà l’Italia tornare Paese Ospite d’Onore dopo diciotto anni.

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La ‘Trilogia della frontiera’ e la scrittura di Herrera

Al centro dei due incontri romani c’è Trilogia della frontiera, volume che riunisce per la prima volta in un unico libro tre romanzi fondamentali di Yuri Herrera: Segnali che precederanno la fine del mondo, La ballata del re di denari e La trasmigrazione dei corpi. Tre opere che hanno rinnovato in profondità il racconto del confine tra Messico e Stati Uniti, esplorando migrazione, identità, potere, violenza e appartenenza attraverso personaggi sospesi tra mito e contemporaneità.

Nelle pagine della trilogia si muovono figure come Makina, giovane donna incaricata di attraversare il confine alla ricerca del fratello scomparso, il cantore Lobo e l’enigmatico Redentore: protagonisti che abitano uno spazio narrativo in bilico tra cronaca e simbolo. Non è un caso che Patti Smith abbia definito la scrittura di Herrera «uno slang poetico che sembra arrivato da un cielo alternativo», sottolineandone la forza immaginifica e la capacità di reinventare il linguaggio.

Un ponte tra Italia e America Latina

Nato ad Actopan, in Messico, nel 1970, Herrera ha studiato Scienze Politiche nel suo Paese e Letteratura negli Stati Uniti, fino ad approdare all’insegnamento presso la Tulane University di New Orleans. Con il romanzo d’esordio La ballata del re di denari ha vinto nel 2003 il Premio Binacional de Novela Border of Words e, nel 2009, il premio spagnolo Otras voces, otros ámbitos. Con Segnali che precederanno la fine del mondo si è imposto come una delle voci più rilevanti della narrativa ispanoamericana contemporanea, ottenendo il plauso di testate come El País.

La pubblicazione italiana di Trilogia della frontiera conferma anche il ruolo di La Nuova Frontiera, casa editrice fondata a Roma nel 1999 e punto di riferimento per la diffusione in Italia della letteratura latinoamericana contemporanea. Attraverso un catalogo che ha portato nel tempo numerose voci del continente ai lettori italiani, l’editore continua a costruire ponti culturali tra Italia e America Latina.

Con questa iniziativa, l’IILA e il Festival Letterature inaugurano una collaborazione che punta a rafforzare la presenza di autrici e autori latinoamericani in uno dei più autorevoli appuntamenti letterari italiani, creando nuovi spazi di incontro tra scrittori, editori, istituzioni e pubblico. La visita romana di Yuri Herrera diventa così un tassello di un percorso più ampio, che guarda alla traduzione, alla circolazione delle opere e a un dialogo sempre più intenso tra le due sponde dell’Atlantico.

Foto: Ufficio Stampa