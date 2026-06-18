Oltre 700 opere tra porcellane, mobili e dipinti provenienti dalla storica collezione Röbbig arrivano all’asta da Sotheby’s a Parigi.

Per secoli l’Europa ha inseguito un sogno arrivato dall’Oriente. Non una spezia rara né una nuova rotta commerciale, ma un materiale tanto delicato quanto prezioso: la porcellana. Importata dalla Cina attraverso le Compagnie delle Indie, la sua superficie candida e luminosa, la resistenza e la raffinatezza delle decorazioni la resero uno degli oggetti più desiderati dalle corti europee. Non a caso venne soprannominata oro bianco.

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A distanza di oltre tre secoli da quella corsa al segreto della porcellana, Sotheby’s riporta al centro dell’attenzione uno dei capitoli più affascinanti della storia delle arti decorative. Il 24 e 25 giugno a Parigi andrà infatti all’asta una parte della celebre collezione Röbbig München, considerata tra le più importanti raccolte private dedicate alla porcellana europea del XVIII secolo. La vendita proseguirà poi con una sessione online prevista a Colonia nell’autunno del 2026.

La storia di Röbbig München

Fondata a Monaco nel 1976 da Gerhard Röbbig, la galleria Röbbig München è diventata nel corso di quasi cinquant’anni un punto di riferimento internazionale per studiosi, collezionisti e musei interessati alle porcellane antiche e alle arti decorative europee. La sua reputazione si è costruita attraverso una selezione rigorosa di opere rare, provenienze prestigiose e una profonda attività di ricerca storica. Nel tempo, la galleria ha ampliato il proprio raggio d’azione includendo mobili, dipinti e oggetti d’arte del Seicento e Settecento, mantenendo però sempre un’attenzione particolare verso le prime produzioni di Meissen.

Quando l’Europa scoprì il segreto della porcellana

Alla fine del XVII secolo le corti europee erano ossessionate dalle porcellane provenienti dalla Cina e dal Giappone. I sovrani erano disposti a spendere fortune per importarle, ma nessuno riusciva a replicarne la formula. La svolta arrivò in Sassonia grazie ad Augusto II detto il Forte, elettore di Sassonia e re di Polonia, che finanziò anni di esperimenti per ottenere una produzione locale.

Nel 1708 Johann Friedrich Böttger riuscì finalmente a realizzare la prima porcellana dura europea. Due anni più tardi nacque la manifattura di Meissen, la prima del continente. Da quel momento la porcellana smise di essere soltanto un bene importato dall’Asia e divenne uno dei simboli dell’eccellenza artistica europea. Le creazioni di Meissen, soprattutto quelle realizzate sotto la direzione dello scultore Johann Joachim Kändler, trasformarono la porcellana in un vero mezzo espressivo, capace di competere con la scultura e le arti decorative più prestigiose dell’epoca.

I capolavori in vendita

Tra i lotti più importanti figurano alcune opere provenienti dal celebre Servizio del Cigno, commissionato tra il 1739 e il 1741 da Heinrich Graf von Brühl, una delle figure più influenti della corte sassone. Spicca in particolare un raro porta bottiglie araldico in porcellana Meissen, stimato tra 20.000 e 40.000 euro, che nel corso dei secoli è passato attraverso collezioni prestigiose come quelle di Edmond de Rothschild e dei Rockefeller.

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La vendita comprende inoltre servizi appartenuti a importanti famiglie aristocratiche europee, opere legate alla corte di Federico il Grande e oggetti associati alla Russia imperiale di Caterina la Grande. Accanto alle porcellane saranno proposti mobili francesi del periodo Luigi XIV e Luigi XV, dipinti antichi e raffinati oggetti d’arte decorativa provenienti da alcune delle più importanti manifatture europee.

Tra teatro, collezionismo e potere

Uno dei nuclei più curiosi della raccolta è dedicato alla Commedia dell’Arte. Tazze, piattini e figure in porcellana raffigurano personaggi come Pantaleone e altre maschere tradizionali, testimonianza di come il teatro italiano abbia influenzato anche le arti decorative del Settecento. Questi oggetti raccontano un’epoca in cui collezionare significava non soltanto possedere beni preziosi, ma anche esibire cultura, gusto e appartenenza a un’élite internazionale.

La collezione Röbbig rappresenta così molto più di una semplice raccolta di oggetti antichi. È il racconto di una passione durata decenni e, allo stesso tempo, una finestra su un momento storico in cui arte, scienza, commercio e diplomazia si intrecciavano attorno a quello che allora sembrava un materiale quasi magico: la porcellana. Oggi, mentre questi capolavori si preparano a cambiare nuovamente proprietario, continuano a raccontare la storia di una delle più grandi ossessioni artistiche dell’Europa moderna.

Foto: Sotheby’s