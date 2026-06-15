Dal 3 al 26 luglio 2026 il Teatro del Lido di Ostia ospita Teatri d’Arrembaggio: 16 appuntamenti gratuiti tra stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori per famiglie sul litorale romano.
Dal 3 al 26 luglio 2026 il Teatro del Lido di Ostia torna a trasformarsi in un avamposto creativo affacciato sul mare con Teatri d’Arrembaggio 2026 – Piraterie, InCanti e Castelli di Sabbia. Sedici appuntamenti a ingresso gratuito animano il litorale di Roma, intrecciando stand up comedy, teatro ragazzi e laboratori pensati per coinvolgere pubblici e generazioni diverse.
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Ideato da Valdrada, il festival festeggia dieci anni di attività continuando a lavorare sul rapporto tra mare, teatro e comunità. La comicità incontra la riflessione sociale, le storie per l’infanzia convivono con la scena comica contemporanea e i percorsi laboratoriali diventano occasioni di scoperta e condivisione per chi vive o attraversa Ostia durante l’estate.
Piraterie: stand up, teatro e sguardi sul presente
Il cartellone serale delle Piraterie, dedicato al pubblico adulto, si apre il 3 luglio con Daniele Parisi in Non è uno sport acquatico, monologo surreale che osserva le fragilità umane attraverso il filtro dell’assurdo. Il 4 luglio è la volta di Chiara Becchimanzi con Eroina, spettacolo che mescola stand up comedy, teatro e autobiografia per interrogarsi sugli archetipi femminili e sul loro peso nella società contemporanea.
Tra gli appuntamenti più attesi spiccano le Karma B con Cominciamo Male (10 luglio), tra comicità, musica e drag, e Simonetta Musitano con Cerco solo divertimento (11 luglio), ironica riflessione su identità e contraddizioni del presente. Il 17 luglio Walter Cerrotta e Giorgia Conteduca portano in scena Salmoni, testo che affronta il rapporto tra individuo, algoritmi e controllo sociale, mentre il 18 luglio Xhuliano Dule propone Remuntada, racconto comico e autobiografico su fallimento e desiderio di riscatto.
Il 24 luglio la compagnia Lesibu arriva con A cosa serve essere belli dentro se poi non ci entra nessuno, scritto da Max Vado, e il 25 luglio Pietro Sparacino chiude il percorso delle Piraterie con Lucido, nuovo spettacolo di stand up comedy dedicato alle incertezze dell’età adulta, alla famiglia e alle illusioni della stabilità.
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InCanti e Castelli di Sabbia: famiglie, laboratori e teatro ragazzi
Gli InCanti confermano l’attenzione del festival verso il teatro per l’infanzia e le famiglie, ospitando alcune tra le realtà più apprezzate del panorama nazionale. Accademia Perduta Romagna Teatri presenta Granny e il Lupo (5 luglio), divertente rilettura dell’archetipo del lupo delle fiabe, mentre il 12 luglio è in programma L’Avventura di Nino di Roberto Anglisani, che affronta il tema della paura e del confronto con essa.
Il Teatro Verde è protagonista con Il Pifferaio di Hamelin (19 luglio), e a chiudere il percorso dedicato ai più piccoli è Pippi Calzelunghe (26 luglio) a cura di Fondazione AIDA, ispirato all’indimenticabile personaggio nato dalla penna di Astrid Lindgren. Accanto agli spettacoli, i Castelli di Sabbia completano il programma con laboratori pensati per bambini, bambine e famiglie, mettendo al centro creatività, immaginazione e benessere.
Dal percorso di yoga per i più piccoli Il Cerchio dei Piccoli Yogi a cura del centro Samadhi Yoga Shala, ai laboratori artistici Trame d’Incanto di Riccardo Gioia, fino alle attività di costruzione di burattini e personaggi fantastici curate dal Teatro Verde, il festival invita il pubblico a sperimentare il teatro in prima persona. Singalong di Paola Sacco avvicina invece bambini e genitori alla lingua inglese attraverso gioco, musica e teatro, trasformando il Teatro del Lido in uno spazio partecipato e inclusivo.
Gli appuntamenti si svolgono in Via delle Sirene 22, Ostia, con spettacoli serali alle ore 21.00, teatro ragazzi alle ore 19.00 e laboratori dalle ore 17.00, sempre a ingresso gratuito. Un modo concreto per riaffermare il ruolo della cultura come bene comune, accessibile e condiviso, capace di abitare il territorio non solo come luogo di spettacolo ma come occasione di incontro e crescita collettiva.
Foto: Daniel Bertacche, Matteo Nardone, Andrea Calabretta, Simone Galli, Carlo Mogiani