Venerdì 19 giugno 2026 l’Istituto Centrale per la Grafica apre in notturna con Grafica Pride: talk, presentazioni e DJ set per celebrare inclusione, diritti e libertà di espressione.

Una notte speciale per parlare di inclusione, diritti e libertà di espressione nel cuore di Roma. Venerdì 19 giugno 2026 l’Istituto Centrale per la Grafica, nella sede di Palazzo Poli in via Poli 54, propone Grafica Pride, una serata che intreccia ricerca culturale, dialogo con il mondo queer e apertura alla città fino alle 23.00.

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L’iniziativa arriva dopo il successo della mostra Maarten van Heemskerck e il fascino di Roma: percorsi visivi della Città Eterna, che ha chiuso con oltre 7.000 visitatori e ha segnato una nuova stagione per l’Istituto guidato da Fabio De Chirico. Con Grafica Pride, il museo conferma la volontà di essere non solo luogo di conservazione, ma spazio vivo di confronto sui temi che attraversano il presente.

Una serata tra museo aperto, talk e dialoghi queer

Dalle ore 20.00 alle 23.00 il pubblico potrà vivere gli ambienti dell’Istituto in una dimensione inedita, con biglietto d’ingresso a 10 euro (intero) e 5 euro per gli under 30. Il percorso include un brindisi di benvenuto, la visita alle sale museali e l’affaccio privilegiato sulla Fontana di Trevi da Palazzo Poli, una vista che rende l’esperienza ancora più suggestiva.

Al centro del programma la presentazione del volume Musei, genere e queerness, a cura di Nicole Moolhuijsen, con gli interventi di Fabio De Chirico, Viviana Gravano e Annalisa Sacchi. L’incontro invita a riflettere su come le istituzioni culturali possano costruire pratiche realmente inclusive, ripensando linguaggi, narrazioni e forme di partecipazione a partire dalle molteplici identità che abitano i musei.

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A seguire è previsto il talk L’amore che non osa dire il suo nome, con le voci del mondo queer Ilithyia Gothier e Céline Esprit. Il dialogo affronterà i temi dell’identità, dell’espressione di sé, della libertà e dei diritti, in una prospettiva dichiaratamente orientata all’ascolto e alla condivisione, aprendo uno spazio di confronto tra comunità, pubblico e istituzione museale.

DJ set, biglietti e informazioni pratiche

La serata si chiuderà con il DJ Set Live di DJ3D, pensato come momento di incontro e partecipazione collettiva. Gli spazi del museo si trasformano così in un luogo aperto alla socialità, dove la musica diventa occasione per prolungare il dialogo avviato nei talk e nei percorsi di visita.

Grafica Pride si inserisce nel più ampio percorso di rinnovamento e apertura promosso dalla direzione dell’Istituto, che punta a una cultura accessibile, inclusiva e partecipata. L’evento riafferma il ruolo del museo come istituzione pubblica al servizio della comunità, capace di valorizzare le proprie collezioni come patrimonio vivo e di metterle in relazione con i temi del queer e delle differenze.

Per partecipare alla serata è possibile acquistare i biglietti (intero 10 euro, ridotto under 30 a 5 euro) anche online, tramite il portale museiitaliani.it e l’app Musei Italiani, oltre che dai totem in sede. Tutte le informazioni aggiornate sono disponibili sul sito ufficiale dell’Istituto Centrale per la Grafica e sui canali social Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin dell’ente.

Foto: Ufficio Stampa