Il 21 giugno 2026 le VILLÆ di Tivoli inaugurano la stagione estiva con Mogol e lo spettacolo ‘Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol’ nell’area archeologica di Villa Adriana.

Le VILLÆ di Tivoli inaugurano la stagione estiva con un omaggio alla grande canzone d’autore italiana. Domenica 21 giugno 2026 l’area archeologica di Villa Adriana, alle porte di Roma, ospita lo spettacolo Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, alla presenza di Mogol. Un’apertura che segna l’avvio di VILLÆ 2026, il programma estivo che trasforma i siti UNESCO di Tivoli in luoghi vivi della cultura contemporanea.

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L’appuntamento è fissato alle ore 20.00 (ingresso dalle 19.00) nell’area archeologica di Villa Adriana, in Largo Marguerite Yourcenar 1 a Villa Adriana – Tivoli (RM). Lo spettacolo, a ingresso fino a esaurimento posti, è segnalato come a ultimi posti disponibili, a conferma dell’attesa per una serata che intreccia memoria musicale e suggestione del paesaggio storico.

VILLÆ 2026: patrimoni UNESCO come palcoscenici contemporanei

Tra architetture monumentali, giardini storici e teatri naturali, Villa Adriana e Villa d’Este, riconosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità UNESCO, diventano il cuore di VILLÆstate 2026. La rassegna attraversa l’estate con concerti, teatro, letteratura, musica popolare, arte contemporanea e arti performative, costruendo un grande racconto collettivo in cui la storia dei luoghi dialoga con i linguaggi del presente.

Patrimonio UNESCO rispettivamente dal 1999 e dal 2001, Villa Adriana e Villa d’Este rappresentano due tra le espressioni più alte della storia e dell’ingegno italiani: la prima come città ideale voluta dall’imperatore Adriano, la seconda come capolavoro del giardino all’italiana, dove architettura, acqua, paesaggio e musica si intrecciano. All’interno di questo scenario, la stagione estiva amplia l’esperienza di visita offrendo nuove modalità di attraversare il patrimonio, tra spettacoli, incontri e progetti tematici.

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Emozioni tra Battisti e Mogol: musica, racconti e un premio speciale

Apre il cartellone proprio Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Battisti Mogol, spettacolo dedicato ai brani che hanno segnato la storia della musica italiana. Sul palco Gianmarco Carroccia, con un ensemble di musicisti dal vivo, ripercorre i grandi successi del sodalizio artistico tra Lucio Battisti e Mogol, in un percorso pensato per attraversare generazioni diverse e parlare ancora oggi al cuore del pubblico.

Ospite d’eccezione, Mogol accompagna la serata con racconti e ricordi legati alla nascita di alcune tra le canzoni più amate del repertorio nazionale. Come sottolinea il direttore dell’Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Alberto Samonà, la sua presenza rappresenta un evento di straordinario valore culturale, capace di trasformare emozioni, storie e sentimenti in un patrimonio condiviso da generazioni di italiani.

Premio Tibur – VILLÆ e una stagione tra mito, letteratura e musica popolare

Nel corso della serata inaugurale il direttore Alberto Samonà conferirà al Maestro Mogol il Premio Tibur – VILLÆ, riconoscimento alla sua prima edizione destinato a diventare un appuntamento annuale per personalità che abbiano contribuito in modo significativo alla crescita culturale, artistica e civile del Paese. Il premio, una scultura in travertino e bronzo realizzata da Antonio Proietti, celebra il legame tra patrimonio, arte e creatività contemporanea che caratterizza l’identità dell’Istituto.

La stagione proseguirà con la rassegna teatrale Heroides al Santuario di Ercole Vincitore, dedicata alle grandi figure femminili del mito, con spettacoli a Villa Adriana ispirati alle Memorie di Adriano di Marguerite Yourcenar e con il progetto Eterno Pinocchio a Villa d’Este per il bicentenario di Carlo Collodi. In programma anche appuntamenti di arte contemporanea e musica popolare con Ambrogio Sparagna e l’Orchestra Popolare Italiana, affiancati dalle letture di Davide Rondoni in omaggio a San Francesco d’Assisi e al Cantico delle Creature, a conferma delle VILLÆ come luoghi vivi di produzione culturale.

Foto: Avventura Records